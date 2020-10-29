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Özdemir Erdoğan kimdir?

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde müzik ödülüne Özdemir Erdoğan layık bulundu. Özdemir Erdoğan kimdir? İşte Özdemir Erdoğan'ın hayatı...

Özdemir Erdoğan kimdir?

Özdemir Erdoğan 17 Haziran 1940 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi batı klasik müziği piyanisti ve dayısı keman ve piyano çalan klasik müzik sanatçısıydı. İlk eğitim bu küçük yaşlardan itibaren bu kanallarla alınmıştır.

1940 ile 1950'li yılların arasının kendine özgü koşulları, Özdemir Erdoğan'ın resmi bir sanat eğitimi almasını engelleyen önemli faktörlerden biridir. Diğer bir husus da, baba tarafının yine o tarihlerin koşullanmalarıyla mutlak bir temel eğitimi öngörmesidir. 15-16 yaşına kadar süren bu eğitim sürecinde Özdemir Erdoğan'ın sanatsal konulara yatkınlığı belirlenmiş ve bu durum okullardaki öğretmenlerce de desteklenmiştir.

Özdemir Erdoğan 1960 yılında Kadıköy Ticaret Lisesi'nden mezun olmuş ve askerliğini yedek subay öğretmen olarak Adıyaman, Besni Araplar köyünde başöğretmen olarak tamamlamıştır.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali tarafından 2016 yılında Özdemir Erdoğan'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü takdim edilmiştir.

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