Özel bu kez Kartal'da miting yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kartal'da düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingde konuştu. Özel, “Milletin derdiyle dertlenmeyen, kendi menfaatini milletin menfaatinin önüne koymuş birileri, kendinden sonra gelecek Cumhurbaşkanına, milletimizin takdiriyle görevi ondan alacak olana, yüzleri güldürecek olana, işsizliği bitirecek olana, maaşa zammı yapacak olana, vergide adaleti getirecek olana, hırsızdan, yolsuzdan hesap soracak olana darbe yapmaya kalktılar. İşte o darbe, Türkiye'ye çok ağır bir bedel ödetti. O günden bugüne zaten kötü olan ekonomi iyice dibe battı. Maliyeti 150 milyar dolar, 6 trilyon lira maliyetle hepsini birden yükünü sırtımıza, sırtınıza, özellikle düşük gelirlinin sırtına vurdular. Maalesef Türkiye yoksulluktan Avrupa'da birinci. Gıda enflasyonunda dünyada birinci. Dışarıdan et ithalatında dünyada birinci. Ama adalet sıralamasında dünyada 117'nci. İşte adalet olmayınca, adalete güven olmayınca, adalet asla ve asla doğru bir terazi gibi tartmayınca, memleketin hiçbir tarafı düzelmiyor. Kimsenin iki yakası bir araya gelmiyor. Ne gençler mutlu, ne belli bir yaşta olanlar. Ne emekliler, ne asgari ücretliler. Bakın, asgari ücreti 30 bin lira yapalım diyoruz ya. Esnafa da yük gelmesin onlara da sosyal güvenlik destekleme primi verelim diyoruz. Çok para diyorlar. O paranın 120 katını darbede harcadılar" dedi.

Özgür Özel, “Geçen hafta Antalya Manavgat'ta baklava kutusu görüntüsü çıktı. Kaynar sular başımdan aşağı döküldü. Dedim ki 'Bu kadar iftira varken, bu kadar masum insan içerdeyken böyle bir şey olduysa yazık oldu bütün arkadaşları karalayacak bu iş.' Önce bela okudum. İki tane muhakkik yolladım. 'İnceleyin tetkik edin, ne gerekiyorsa cezasını biz verelim, ardından da devlet versin' dedim. Çünkü biz şu anlayışın insanı değiliz: Benim hırsızım iyi, senin hırsızın kötü. Yok öyle bir şey. Bütün hırsızlar kötüdür, hepsinin Allah belasını versin. Sonra ne çıktı biliyor musunuz? Hani baklava kutusunun üstüne CHP'nin Altı Ok'unu yapıştırıyorlardı ya. Yakışmadığı gibi o baklava kutusuna 'Altı Ok' yapışmadı da. Çünkü kumpas kurdukları o namussuzu. Ha bizim suçumuz yok mu? Var, belediye meclis üyesi yapmışız. Ama kaçak içki ticareti, yok koko ticareti, bilmem ne ticareti. Bunu kuyruğundan tutmuşlar, baklava kutusunu da eline tutuşturmuşlar. Videoyu çekmişler, profesyonel. 32 saat görüntü izledik, nasıl bir kumpas kurduklarını gördük. O günden beri meydan meydan anlatıyorum. Bak şimdi baklava diyebiliyorlar mı?" dedi.

"ADALETİN GELECEĞİ GÜNLER İÇİN SÖZ VERİYORUZ"

Özel, “Bu ülke maalesef adaleti mumla arayanların ülkesi haline geldi. Geçen Ocak ayında Mattia Ahmet Minguzzi, Kartal'dan gelip de pazarı gezerken katledildi. Kadıköy'de katledildi Kartallı evladımız. Davası görülüyor. Yarın tabii cinayeti işleyenlerin yaşı yüzünden kapalı bir duruşma ama sizlerin yürekten verdikleri destek, dayanışma çok kıymetli. Acılı annesine, babasına bir kez daha sabır diliyoruz. Ahmet Minguzzi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Adaletin geleceği günler için söz veriyoruz. İddianame hazırlandı, yargılamadan emsal bir karar bekliyoruz. Yüreğimiz onlarla, gözümüz kulağımız orada. 11 yaşında Rabia Naz'ı katletmişlerdi. Babası Şaban Vatan, 7 yıldır kızının şüpheli ölümünün peşinde koşuyor. Bir belediye başkanının oğlunun, kızını katlettiğini ve Ak Partili dönemin Milli Savunma Bakanlığının olayı örtbas ettiğini söylüyor, mücadele veriyordu. Bu mücadele sırasında aldılar, gözaltı yaptılar, yargıladılar, Şaban Vatan'ı, acılı babayı hapse koydular" dedi.

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"KENDİ BİLDİĞİNİ OKUYOR"

'Yolsuzluk' soruşturması hakkında da konuşan Özel, “Bu davalarda büyük zulümler var. Mesela ne yapıyorlar biliyor musunuz? Önce çağırıyorlar, ifade alıyorlar, soruyorlar. Sonra diyorlar ki 'Senin çocuk var mı?' 'Var' diyor, 'İki tane.' 'Eş durumu?' 'Bekarım.' 'Çocuklar kimde kalacak, yazık olacak?' diyor. 'Sen böyle ifade verme de benim dediğim ifadeyi ver. Silivri'ye gitme, çocuklarının yanına var.' 'Ben iftira atamam' deyince 'O zaman sana iyi yolculuklar' diyor. Silivri'ye bir gidiyor ki naklini çıkarmış Düzce'ye, Afyon'a. Annesi ve babası ziyarete gelene 'Anne ve baba yaşlı mı?' 'Yaşlı.' 'Yakın mı?' 'Yakın oturuyor.' Ertesi gün 600 kilometre öteye evladını yolluyor. Babayı oğluyla. Fatih Keleş'in aslan gibi oğlu var; 25-26 yaşında Mustafa. Kapalı yerde duramıyor, darlanıyor diye oğlunu hatırlatıp 'Ya şimdi oğlunu da alırız, alırız' deyip oğlunu hapse koyuyorlar. Her gün önüne iftiraname sürüyorlar ve buna direnen kahramanlar var bu ülkede, buna direnen kahramanlar. Bunları yapan tabii bir yapı, ama içlerinde biri var. Uyardım geçen gün, 'Yapma' dedim. 'Saçını topluyormuşsun, aklını başına topla' dedim. Dinlemedi. Tehdide ve şantaja devam etti. Önceki görevi cezaevleriymiş, oradan bilirmiş. Canım insanları 40 kişi yerine 60 kişi yatılan, nöbetleşe yerde yatıran, Türkiye'nin öbür ucundaki yerlere yolluyor. Burada Silivri'de yarı kapasite boş durduğu halde, sırf zulmetmek için. 60 yıllık şirketlere; babadan, dededen kalan şirketlere gözünün yaşına bakmadan el koyuyor, mala çöküyor. Önceden lafını çıkarıp müzakere ediyordu diye çok konuşuluyor. Onu da kayda alıyorum tek tek. Bugün söyledim. Bir baktım. Uyarıyoruz, halen daha kendi bildiğini okuyor, zulme devam ediyor. Bir de böyle artistlik yapıyor. Bir baktım masasının üstüne beyaz Toros koymuş. Tayyip Erdoğan, hafta sonu diyor ki 'Beyaz Toroslar Kürt meselesini büyüttü, PKK'yı büyüttü.' Bu beyaz Toros'la aklınca tehdit yapıyor. Beyaz Toros'la aklınca göz korkutuyor, önündeki beyaz Toros'u da sosyal medyasından paylaşıyor hadsiz. Bunu söyledim, 'Kimi tehdit ediyorsun?' dedim. 'Ey Erdoğan, bu adamın nasıl arkasında duruyorsun?' dedim. 'HSK, görmüyor musun? Ne demek beyaz Toros? Utanılacak bir şeyle nasıl övünüyor, bizi nasıl tehdit ediyor?' dedim. Akşamüstü profil resmini değiştirmiş" dedi.