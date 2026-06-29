Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Özel: Düşüncesine saygılıyım

        Özel: Düşüncesine saygılıyım

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün irtibat ofisini ziyaret etti. CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın programa katılmamasına ilişkin Özel, "Bugün Cemil Beyin buraya gelmesini zaten beklemeyiz. Partiden istifa etti. O diyor ki dönünce ya da yeni parti kurunca oraya geleceğim. Düşüncesine saygılıyım" dedi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 22:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Özel: Düşüncesine saygılıyım

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Konak ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı tarafından görevinden alınan Çağatay Güç'ün irtibat ofisini ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından basın mensuplarının, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın programa katılmamasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Özel, "Cemil beyle bir sorunumuz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'deyiz biz. Bugün Cemil Beyin buraya gelmesini zaten beklemeyiz. Partiden istifa etti. O diyor ki dönünce ya da yeni parti kurunca oraya geleceğim. Düşüncesine saygılıyım ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyorum" dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hayatın İçinden - 27 Haziran 2026 (Gülseren Budayıcıoğlu Habertürk'te)

        Hayatın İçinden'de bu hafta Psikiyatrist-Yazar Gülseren Budayıcıoğlu konuk oluyor. Mehtap Özkan'ın sunumuyla #Hayatınİçinden bugün 15.15'te Habertürk TV'de.  

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        Almanya'da silahlı saldırı: 6 ölü
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        8 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Trump: İran ile görüşme yarın olacak
        Bitlis’te dere faciası
        Bitlis’te dere faciası
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Brezilya 90+6'da turladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO caydırıcılığını muhafaza etmeli
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Alman hükümetinden Volkswagen açıklaması
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Beşiktaş'tan 4 nala transfer atağı!
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Dünyanın gözü hep üstünde: Dünden bugüne İran'ın çalkantılı tarihi
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Bizim Çocuklar, en değerli elenen takım!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Uzmanından flaş uyarı... Kritik 3 güne dikkat! Termometre 40'ı zorluyor!
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Fenerbahçe'de Muriqi şoku!
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        Hedef küçük kız çocukları! Tüketim kültürünün son taktiği...
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Como'nun Davinson Sanchez ısrarı!
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Tamar Tanrıyar hakkında adli kontrol kararı
        Demet Akalın'ın gözyaşları
        Demet Akalın'ın gözyaşları