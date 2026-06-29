Özel: Düşüncesine saygılıyım

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında Konak ilçesinde CHP Genel Merkezi tarafından İzmir İl Başkanlığı tarafından görevinden alınan Çağatay Güç'ün irtibat ofisini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarının, CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın programa katılmamasına ilişkin sorusunu yanıtladı. Özel, "Cemil beyle bir sorunumuz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'deyiz biz. Bugün Cemil Beyin buraya gelmesini zaten beklemeyiz. Partiden istifa etti. O diyor ki dönünce ya da yeni parti kurunca oraya geleceğim. Düşüncesine saygılıyım ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyorum" dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.