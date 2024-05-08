Özel Eğitim öğretmenliği atama taban puanları: 2024 Özel Eğitim öğretmenliği atama kontenjanı
Özel Eğitim öğretmenliği taban puanları ile kontenjan sayısı gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından atama takvimi ile branş bazında kontenjan sayıları da belli oldu. İşte, 2024 Özel Eğitim öğretmenliği öğretmenliği atama sayısı ile taban puanı...
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında 87 branşta alım yapacak. Bu kapsamda yayımlanan atama kılavuzu ile Özel Eğitim öğretmenliği ataması için kontenjan sayısı ve taban puanlar belli oldu. Peki, Özel Eğitim Öğretmenliğine kaç kişi atanacak? İşte, 2024 Özel Eğitim Öğretmenliği atama taban puanı...
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik için 1.597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.
Buna göre; Özel Eğitim branşında 2 bin 499 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
2024 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI
Özel Eğitim öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.
Ayrıca 2023 yılında Özel Eğitim öğretmenliğine 2 bin 052 kişi atandı. Atama sonucunda MEB tarafından paylaşılan verilere göre; geçtiğimiz yıl sözlü sınav taban puanı 60; KPSS taban puanı ise 59,60 olarak gerçekleşti.
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi açıklandı.
Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
YÜZDE 50 KPSS SKORU VE YÜZDE 50 MÜLAKAT PUANI ETKİLİ OLACAK!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi. Tekin "Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.