Özel, İspanya'da temaslarda bulundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere gittiği İspanyanın Barselona şehrinde ikili görüşmelerde bulundu
Giriş: 17 Nisan 2026 - 22:04 Güncelleme:
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Japonya Merkezi Reform Birliği Genel Başkanı Junya Ogwa, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi-Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile bir araya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ