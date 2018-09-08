Özel okul teşvik sonuçları için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 16 Ağustos - 6 Eylül 2018 tarihleri arasında başvurusu alınan özel okullara yönelik eğitim ve öğretim desteği sonuçları dün açıklandı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler için tercih işlemleri de dün başladı. Peki, özel okul teşvik tercih nasıl yapılır? Özel okul devlet desteği 2018-2019 sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 Özel okul teşvik sonuçları ve tercihler ile ilgili detaylar...

ÖZEL OKUL TEŞVİK SONUÇLARI SORGULAMA

Özel okul teşvik başvuru sonuçları MEB üzerinden açıklandı. Öğrenciler sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve başvuru güvenlik numarası ile giriş yaparak ulaşabilecek.

ÖZEL OKUL DEVLET DESTEĞİ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL OKUL TEŞVİK TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Eğitim öğretim desteğine hak kazanan öğrenciler, özel okul tercihlerini 7-14 Eylül'de yapacak. Yerleştirme sonuçları 17 Eylül'de açıklanacak. Öğrencilerin, yerleştiği özel okula nakil ve kesin kayıt işlemlerini 17-21 Eylül tarihleri arasında tamamlanacak. Boş kalan kontenjanlar için ise aynı tercihler üzerinden 24 Eylül'de ek yerleştirme sonuçları açıklanacak ve ek yerleştirme kayıt işlemleri 24-28 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

TERCİH EDEBİLECEĞİNİZ OKULLAR İÇİN TIKLAYIN

ÖZEL OKUL TEŞVİK TUTARLARI NE KADAR?

2018 yılı eğitim öğretim desteği verilen okul türleri, des tutarları ve öğrenci sayıları;

OKUL TÜRÜ DESTEK TUTARI İLK DEFA DESTEK VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI Okul öncesi Eğitim Kurumu 3.290,00 6.000 İlkokul 3.960,00 15.000 Ortaokul 4.610,00 15.000 Lise 4.610,00 15.000 Temel Lise 3.960,00 24.000 TOPLAM 75.000

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim desteği yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak.

Eğitim ve öğretim desteği verilecek öğrencilerin tespitinde Eğitim ve Öğretim Desteği Verilebilecek Öğrencilerin Tespit Formu’nda belirlenen toplam puanda eşitlik olması durumunda, öncelikle bir önceki yılın yılsonu başarı puanı yüksek olan, eşitliğin bozulmaması durumunda özürsüz devamsızlığı az olan öğrenci tercih edilecek. Eşitliğin yine bozulmaması halinde i se yaşı küçük olan öğrenci tercih edilecek.

Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecek.

Temel liselerde 9, 1 0 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecek.

Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme i şlemi yapılacak.

Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecek. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacak.

Okulla rın eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacak.

Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusun da yerleştirme yapılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ