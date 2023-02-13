Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Özel okullar, depremden etkilenen 20 bin öğrenci için 68 ildeki okullarda ücretsiz kontenjan açtı

Özel okul dernek ve platformlarının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutma kampanyasında, 68 ilden 2 bini aşkın okul, 20 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis etti

Özel okullar, depremden etkilenen 20 bin öğrenci için 68 ildeki okullarda ücretsiz kontenjan açtı
AA

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformunca yapılan ortak açıklamada, depremlerin yaşandığı bölgeden göç eden öğrencilerin, ikinci dönem boyunca özel okullarda tam burslu olarak okutulacağı açıklanmıştı.

Bu kapsamda, kampanyaya destek olan tüm özel okullar, misafir öğrenci kontenjanlarını "www.misafirogrenci.org" üzerinden ilan ediyor.

TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, misafir öğrenci uygulamasının, depremin 4. gününde hazır hale getirildiğini ifade etti.

ÖZEL EĞİTİM KURSLARI VE KURUMLAR DA SİSTEME DAHİL OLACAK

Geçen süre içerisinde, 68 ilden 2 bini aşkın okulun 20 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis ettiğini bildiren Aydın, bu kapsamda alınan öğrencilerin eğitim, yemek, kitap ve kırtasiye giderlerinin kurumlar tarafından karşılanacağını belirterek, şu bilgileri verdi:

"İlave olarak, velilerimizin desteği ile evlerde, yazlıklarda ya da otellerde barınma imkanı olmayan ailelere destek verilecek. Öncelik, evini, gelirini ve yüz yüze eğitim imkanını tamamen kaybetmiş ailelere verilecek. Proje koordinatörümüz Gökhan Ünlüer ve ekibi 7 gün 24 saatlik bir çalışma temposuyla sistemi sürekli geliştiriyorlar. Birkaç gün içerisinde çok daha yüksek kontenjan sayılarına ulaşmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında, dönem sonuna kadar verilecek bu desteğin uzun vadeli hale gelmesi için de çalışmalar yürütüyoruz. Yine özel öğretim kursları ve özel eğitim kurumları da birkaç gün içerisinde sisteme dahil olacaklar ve depremzede ailelere desteğimiz katlanarak artacak."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TSK’ya ait ilk insani yardım uçağı Hatay Havalimanına ulaştı
GÜNDEM TSK’ya ait ilk uçak Hatay'a ulaştı
Deprem bölgesinden dönerken otomobilleri alev alev yandı
GÜNDEM Deprem bölgesinden dönerken otomobilleri yandı
Tarihi Ulu Cami, depreme dayanamadı
GÜNDEM Tarihi cami depremde yıkıldı
DSİ personel alımı sonuçları için önemli duyuru! 1273 DSİ personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi?
GÜNDEM DSİ personel alımı sonuçları için açıklama geldi!
Mardin´de 59 yapı ağır hasarlı çıktı
GÜNDEM Mardin´de 59 yapı ağır hasarlı çıktı
AFAD gönüllüleri, enkazda buldukları 200 bin TL'lik altın ve dövizi sahibine teslim etti
GÜNDEM Enkazda bulunan para teslim edildi
Çanakkale açıklarında lastik bottaki 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Çanakkale açıklarında 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
İran, Adıyaman'da sahra hastanesi kurdu
GÜNDEM İran, Adıyaman'da sahra hastanesi kurdu
AÇIKLANIYOR! 13 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı: Tıkla, öğren! Sayısal Loto numaraları ve büyük ikramiyesi
GÜNDEM Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor!
AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri! AÖF sınavları ertelendi mi, sınavlar ne zaman, online mı yapılacak?
GÜNDEM AÖF kayıt yenileme ve sınav tarihleri!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.