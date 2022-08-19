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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 DÖNEMİ YENİ GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK ÜCRETLER
PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE
TAKSİTLİ ÖDENMESİ HALİNDE
Diş Hekimliği Fakültesi
155.000 TL
192.200 TL
Tıp Fakültesi
150.000 TL
186.000 TL
Eczacılık Fakültesi
120.000 TL
148.800 TL
Hukuk Fakültesi
110.000 TL
136.400 TL
Mühendislik Fakültesi
102.000 TL
126.480 TL
Mimarlık Fakültesi
102.000TL
126.480 TL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
90.000 TL
111.600 TL
İletişim Fakültesi
90.000 TL
111.600 TL
Ticari Bilimler Fakültesi
90.000 TL
111.600 TL
Fen - Edebiyat Fakültesi
90.000 TL
111.600 TL
Güzel Sanatlar Fakültesi
80.000 TL
99.200 TL
Eğitim Fakültesi
77.500 TL
96.100 TL
Sağlık Bilimleri Fakültesi
77.500 TL
96.100 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
60.000 TL
74.400 TL
Meslek Yüksekokulu
52.500 TL
65.100 TL
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Ücreti
60.000 TL 74.400 TL
Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Ücreti
54.000 TL 66.960 TL
Diğer Programların Yabancı Dil Hazırlık Programları Ücreti
90.000 TL
111.600 TL
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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