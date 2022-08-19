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Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf üniversite fiyatları

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra üniversite kayıtlarına geldi. Vakıf üniversitesi kazanan adaylar özel üniversite fiyatlarını araştırmaya başladı. Son olarak YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın vakıf üniversitelerinin indirim kampanyası çağrısında bulunmasının ardından "Özel üniversite ücretlerine indirim gelecek mi?" sorusu gündeme geldi. İşte 2022-2023 dönemi özel üniversite ücretleri

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  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri merak ediliyor. Özel üniversitelerin yıllık ücretlerinde geçen seneye göre yüzde 100'e varan zam geldiği haberleri gündeme gelmesiyle özel üniversite fiyatları araştırılıyor. Peki, hangi özel üniversitenin yıllık ücreti ne kadar? İşte özel üniversite fiyatları 2022...
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    "VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN EKSTRA BİR İNDİRİM KAPMANYASI YAPMASI FAYDALI OLACAKTIR"

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla gerçekleşti. YÖK Başkanı Özvar, vakıf yükseköğretim kurumlarının ücretlerinde indirim talepleri geldiğini belirterek, “Öğrencileriniz Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan koşullar çerçevesinde üniversitelerinizi tercih etse de kayıt aşamasında ücretlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tereddütlerin kayıtlı öğrenci sayısını olumsuz etkilememesi için sizlerin ekstra bir indirim kampanyası yapması faydalı olacaktır” diyerek vakıf üniversitelerine ‘eğitim indirimi yapılması’ mesajını verdi.

    Özvar, ücretli programlara yerleşen hiçbir öğrencinin maddi imkansızlık nedeniyle eğitimini aksatmasını istemediklerini vurguladı. Özvar şunları aktardı:

    “Vakıf üniversitelerimizden öngörülebilir ve istikrarlı bir ücret politikası benimsemelerini de bekliyoruz. Ücretli programlara yerleşen öğrencilere çeşitli indirimler yapan vakıf üniversitelerimize teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu konudaki süreçleri yakından takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Atacağınız adımlara ek olarak, bizler de süreçleri hızlandırma ve vakıf yükseköğretim kurumlarının taleplerini karşılama konusunda daha destekleyici bir tutum içerisinde olacağız.”
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 

    Tıp Fakültesi: 199.120 ₺

    Hukuk Fakültesi: 117.590 ₺

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü : 117.590 ₺

    Mimarlık Bölümü: 105.520 ₺

    Mühendislik Fakültesi: 105.520 ₺

    Sağlık Bilimleri Fakültesi: 105.520 ₺
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

    Tıp Fakültesi - 140.000 TL

    Diş Hekimliği Fakültesi - 140.000 TL

    Eczacılık Fakültesi - 120.000 TL

    Mühendislik Fakültesi - 99.000 TL

    Hukuk Fakültesi - 99.000 TL

    Mimarlık Bölümü - 99.000 TL

    Eğitim Fakültesi - 92.000 TL

    Fen Edebiyat Fakültesi - 92.000 TL

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - 92.000 TL

    İletişim Fakültesi - 92.000 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi - 92.000 TL

    Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi - 92.000 TL

    Ticari Bilimler Fakültesi - 82.000 TL

    Devlet Konservatuvarı - 84.000 TL

    İngilizce Hazırlık Programı - 76.000 TL

    Önlisans Programları - 48.000 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi - 129.920 TL

    İletişim Fakültesi - 123,845 TL

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 130,975 TL

    Hukuk Fakültesi - 132,750 TL

    Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - 130,975 TL

    Eğitim Bilimleri Fakültesi - 117,750 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi - 125,600 TL

    Tıp Fakültesi - 102,592 TL (%50 burslu)

    Diş Hekimliği Fakültesi - 187,500 TL

    Eczacılık Fakültesi - 139,500 TL

    Konservatuvar - 128,250 TL

    Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - 36,400 (%50 bursl)

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - 119,850 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

     

     

    YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 DÖNEMİ YENİ GİRECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK ÜCRETLER

    PEŞİN ÖDENMESİ HALİNDE

    TAKSİTLİ ÖDENMESİ HALİNDE

    Diş Hekimliği Fakültesi

    155.000 TL

    		 192.200 TL

    Tıp Fakültesi

    150.000 TL

    		 186.000 TL

    Eczacılık Fakültesi

    120.000 TL

    		 148.800 TL

    Hukuk Fakültesi

    110.000 TL

    		 136.400 TL

    Mühendislik Fakültesi

    102.000 TL

    		 126.480 TL

    Mimarlık Fakültesi

    102.000TL

    		 126.480 TL

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

    90.000 TL

    		 111.600 TL

    İletişim Fakültesi

    90.000 TL

    		 111.600 TL

    Ticari Bilimler Fakültesi

    90.000 TL

    		 111.600 TL

    Fen - Edebiyat Fakültesi

    90.000 TL

    		 111.600 TL

    Güzel Sanatlar Fakültesi

    80.000 TL

    		 99.200 TL

    Eğitim Fakültesi

    77.500 TL

    		 96.100 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi

    77.500 TL

    		 96.100 TL

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

    60.000 TL

    		 74.400 TL

    Meslek Yüksekokulu

    52.500 TL

    		 65.100 TL

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Ücreti

    		 60.000 TL 74.400 TL

    Meslek Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Programı Ücreti

    		 54.000 TL 66.960 TL

    Diğer Programların Yabancı Dil Hazırlık Programları Ücreti

    90.000 TL

    		 111.600 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    KOÇ ÜNİVERSİTESİ 

    2022-2023 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 278.000 TL’dir; Tıp Fakültesi için KDV dâhil 382,300 TL’dir*, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 278.000 TL’dir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır.

    Koç Üniversitesi’nde eğitim ücretleri yarıyıl bazında belirlenir ve ilan edilir. Güz dönemi için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 139.000 TL’dir. Üniversite kayıt döneminde sadece Güz dönemi ödemesi yapılırsa, Bahar dönemi eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 160.000 TL olacaktır.
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    SABANCI ÜNİVERSİTESİ 

    Lisans programlarının hepsi ve İngilizce hazırlık eğitimi KDV dahil - 240.750 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

    Türkçe Hazırlık programı peşin: 110.000 TL

    Hukuk Fakültesi peşin - 139.000 TL

    İletişim Fakültesi - 110.000 TL

    İşletme Fakültesi - 110.00 TL

    Endüstriyel Tasarım ( %50 Burslu) - 55.000 TL

    Mimarlık Fakültesi 125.000 TL

    İç Mimarlık (%50 Burslu) - 55.000 TL

    Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi - 119.000 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi - 98.000 TL

    Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (%50 Burslu) - 55.000 TL

    Psikoloji - 125.000 TL

    Sivil Havacılık Yüksekokulu (%50 Burslu) - 42.500 TL

    Spor Bilimleri ve Teknoloji Yüksekokulu (%50 Burslu) - 42.500 TL

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları - 89.500 TL

    Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu)

    Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (%50 Burslu) - 42.500 TL

    Adalet Meslek Yüksekokulu (%50 Burslu) - 39.450 TL

    Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) - 39.450 TL

    Bilgisayar Programcılığı ve Bilişim Güvenliği (%50 Burslu) - 24.450 TL

    E-Ticaret ve Pazarlama (%50 Burslu) - 24.450 TL

    Sivil Havacılık Kabin Hazırlama (%50 Burslu) - 24.450 TL

    Anestezi, İlk ve Acil Yardım ( %50 Burslu) - 39.450 TL

    Fizyoterapi (%50 Burslu) - 39.450 TL

    Odyometri, Optisyenlik - 22.450 TL

    Patoloji ve Laboratuvar Teknikleri - 24.450 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

    Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - 59.400 TL

    Medya ve Görsel Sanatlar - 59. 400 TL

    Radyo, Televizyon ve Sinema - 59.400 TL

    Gazetecilik - 39.960 TL

    Yeni Medya ve İletişim - 59.400 TL

    Gastronomi ve Mutfak Sanatları - 74.520 TL

    Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı - 54.000 TL

    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı - 74.520 TL

    Uluslararası Ticaret ve Finansman - 54.000 TL

    Lojistik Yönetimi - 54.000 TL

    Havacılık Yönetimi - 54.000 TL

    Ekonomi ve Finans -  54.000 TL

    Yönetim Bilişimleri Sistemleri - 54.000 TL

    İşletme - 54.000 TL

    Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi - 54.000 TL

    Hemşirelik - 62.640 TL

    Psikoloji - 62.640 TL

    Hukuk Fakültesi - 97.200 TL

    Uluslararası Tıp Fakültesi - 178.200 TL

    Tıp Fakültesi - 157.680 TL

    Diş Hekimliği - 157.680 TL

    Mühendislik Fakültesi - 76.680 TL

    Mimarlık - 86.400 TL

    Eczacılık - 142.560 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    MEF ÜNİVERSİTESİ

    Mimarlık (%50 İndirimli) - 58.520 TL

    İç Mimarlık (%50 İndirimli) - 53.220 TL

    İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (%50 İndirimli) - 53.220 TL

    Mühendislik Fakültesi (%50 İndirimli) - 53.220 TL

    Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) - 63.410 TL

    Eğitim Fakültesi (%50 İndirimli) -53.220 TL

    İngilizce Hazırlık Programı (%50 İndirimli) - 53.220 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

    ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

    Tıp Fakültesi - 147.630 TL

    Diş Hekimliği Fakültesi - 126.710 TL

    Psikoloji - 76.240 TL

    İletişim Fakültesi - 57.330 TL

    Sağlık Bilimleri Fakültesi - 57.330 TL

    Biyomühendislik, Elektrik ve Elektronik, Kimya Mühendisliği - 57.330 TL
  • Özel üniversite ücretleri: 2022-2023 dönemi vakıf (özel) üniversite fiyatları

     

     

    T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 2022-2023 DÖNEMİ ÖĞRENCİ KATKI PAYI TABLOSU
    (%8 KDV DAHİL TL)
    FAKÜLTE ÖĞRENCİ GİRİŞ YILI %75 ÖSS BURSLU %50 ÖSS BURSLU %25 ÖSS BURSLU ÜCRETLİ
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2022 - 53.050,00 - 106.100,00
    2021 - 53.050,00 - 106.100,00
    2020 - 53.050,00 - 106.100,00
    2019 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
    2018 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
    2017 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
    2016 25.525,00 51.050,00 76.575,00 102.100,00
    2015 23.725,00 47.450,00 71.175,00 94.900,00
    "MİMARLIK FAKÜLTESİ
     İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü&Mimarlık Bölümü"    		 2022 - 55.450,00 - 110.900,00
    2021 - 55.450,00 - 110.900,00
    2020 - 55.450,00 - 110.900,00
    2019 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2018 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2017 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2016 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2015 24.875,00 49.750,00 74.625,00 99.500,00
    "MİMARLIK FAKÜLTESİ 
    İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü"    		 2015 22.050,00 44.100,00 66.150,00 88.200,00
    FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2022 - 48.800,00 73.200,00 97.600,00
    2021 - 48.800,00 73.200,00 97.600,00
    2020 - 48.800,00 73.200,00 97.600,00
    2019 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2018 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2017 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2016 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2015 21.825,00 43.650,00 65.475,00 87.300,00
    İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2022 - 48.800,00 - 97.600,00
    2021 - 48.800,00 - 97.600,00
    2020 - 48.800,00 - 97.600,00
    2019 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
    2018 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
    2017 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
    2016 23.900,00 47.800,00 71.700,00 95.600,00
    2015 22.150,00 44.300,00 66.450,00 88.600,00
    HUKUK FAKÜLTESİ  2022 55.450,00 83.175,00 110.900,00
    2021 - 55.450,00 83.175,00 110.900,00
    2020 55.450,00 83.175,00 110.900,00
    2019 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2018 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2017 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2016 26.675,00 53.350,00 80.025,00 106.700,00
    2015 23.825,00 47.650,00 71.475,00 95.300,00
    SANAT VE TAS. FAKÜLTESİ  2022 - 48.800,00 - 97.600,00
    2021 - 48.800,00 - 97.600,00
    2020 - 48.800,00 - 97.600,00
    2019 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2018 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2017 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2016 23.525,00 47.050,00 70.575,00 94.100,00
    2015 21.825,00 43.650,00 65.475,00 87.300,00
    EĞİTİM FAKÜLTESİ 2022 - 47.100,00 - 94.200,00
    2021 - 47.100,00 - 94.200,00
    2020 - 47.100,00 - 94.200,00
    2019 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2018 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2017 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2016 23.550,00 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2015 21.850,00 43.700,00 65.550,00 87.400,00
    SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2022 - 47.100,00 - 94.200,00
    2021 - 47.100,00 - 94.200,00
    2020 - 47.100,00 - 94.200,00
    2019 22.700,00 45.400,00 68.100,00 90.800,00
    2018 22.700,00 45.400,00 68.100,00 90.800,00
    2017 22.700,00 45.400,00 68.100,00 90.800,00
    2016 - - - -
    2015 - - - -
    İNGİLİZCE HAZIRLIK 2022 - 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2021 - 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2020 - 47.100,00 70.650,00 94.200,00
    2019 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
    2018 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
    2017 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
    2016 23.050,00 46.100,00 69.150,00 92.200,00
    2015 21.375,00 42.750,00 64.125,00 85.500,00
    ADALET MYO 2022 - 26.400,00 - -
    2021 - 26.400,00 - -
    2020 - 26.400,00 - -
    2019 13.200,00 26.400,00 39.600,00 52.800,00
    2018 13.200,00 26.400,00 39.600,00 52.800,00
    2017 12.250,00 24.500,00 36.750,00 49.000,00
    2016 12.250,00 24.500,00 36.750,00 49.000,00
    2015 11.650,00 23.300,00 34.950,00 46.600,00
    MESLEK YÜKSEKOKULU 2022 - 22.350,00 - -
    2021 - 22.350,00 - -
    2020 - 22.350,00 - -
    2019 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
    2018 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
    2017 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
    2016 11.175,00 22.350,00 33.525,00 44.700,00
    2015 10.650,00 21.300,00 31.950,00 42.600,00

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