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        Haberler Gündem Politika Özel ve Yavaş, mevlit programına katıldı | Son dakika haberleri

        Özel ve Yavaş, mevlit programına katıldı

        Manisa'da geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü evinin bahçesindeki havuzun motor dairesinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Tarihi Hatuniye Camii'ndeki programa CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mevlit programına katıldılar

        Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran Kurban Bayramı'nın ilk günü akşamı saatlerinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

        Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, kızı Nehir Zeyrek, annesi Gülten Zeyrek, kız kardeşi, akrabaları, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından merhum Ferdi Zeyrek için Mevlid-i Şerif okutuldu. Camiyi dolduran vatandaşlar, Zeyrek için hep birlikte dua etti.

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        ‘ANISINI YAŞATACAĞIZ, EMANETLERİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

        Mevlit programının ardından Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Nurcan Zeyrek cami çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yakın arkadaşı olan merhum Ferdi Zeyrek'in seneyi devriyesine katılabilmek için Ankara'daki yoğun siyasi trafiğin arasında Manisa'ya gelebildiğini ifade eden Özgür Özel, "Acımız çok büyük. Çok büyük bir acının yıl dönümündeyiz. Bugün buraya gelebilmiş olmak, Ferdi Başkanımla, Ferdi kardeşimle son bayram namazını birlikte kıldığınız Hatuniye Camii'nde hiç değilse onun seneyi devriyesine, mevlidine katılabilmiş olmak bir nebze olsun yüreğimize su serpti. Bu acıya, Ferdi'nin yokluğuna katlanmak o kadar kolay değil. Bu noktada hem Manisa'mız hem ailesi hem Cumhuriyet Halk Partisi ailesi zor günlerden, büyük bir sınavdan geçti, geçiyor, geçmeye de devam edeceğiz. Acımızı paylaşan herkese, olay duyulduğu andan itibaren 3 gün gece gündüz üniversite hastanesinin bahçesinde Ferdi için nöbet tutan herkese, cenazesini şehre sığmayacak şekilde kaldıran herkese, o günden bugün kadar da Ferdi Başkanımızın hatırasına, ailesine, şehrine, emanet ettiği belediyesine, partimize sahip çıkan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu büyük acıyı ve bu büyük dayanışmayı her dakika adım adım takip ettiniz. Burada olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Burada olamayan ama yüreği bizlerle birlikte olan herkese teşekkür ediyoruz. Ruhu şad olsun. Anısını yaşatacağız, emanetlerine sahip çıkacağız" diye konuştu.

        MANSUR YAVAŞ, EŞİNİN SELAMLARINI İLETTİ

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Eşimle beraber gelecektik. Öyle planlamıştık. Ancak yaşananlardan dolayı gelemeyeceğimizi düşündük ve son anda bir kriz diyebiliriz, onu çözdükten sonra artık ben geldim. Eşim gelmedi ama selamlarını getirdim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah kabul etsin" dedi.

        Merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ise "Zor bir gün. Vefatın ilk yıl dönümü. İlkler çok zor olur. Ama bu süreçte çok şey öğrendik aile olarak. Sabretmeyi, tevekkül etmeyi öğrendik ve bir vakıf kurduk, Ferdi Zeyrek Vakfı. Bu vakıf sadece onun ismi değil, onun vicdanının, merhametinin ve iyiliğinin sonucu kurulan bir vakıftır ve o yolda da devam edecektir. Arkamızda büyük holdingler, büyük yapılar yoktur. Tamamen Türkiye vardır. Bu anlamda Ferdi Zeyrek'i seven, vicdanına, merhametine güven herkesten vakfımıza destek istiyorum" ifadelerini kullandı.

        Özel ve Yavaş, beraberindekiler ile birlikte Ferdi Zeyrek için düzenlenen hayır programına katıldı. Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen hayır yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Özel ve Yavaş, Zeyrek için okutulan dualara eşlik etti. Hayır yemeğinin ardından Özel ve Yavaş, Zeyrek'in kabristanının bulunduğu Çatal Mezarlığı'na geçti. Burada merhum başkanın mezarını ziyaret eden heyet, dua ederek karanfil bıraktı. Duygusal anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde Ferdi Zeyrek, sevenleri tarafından bir kez daha rahmet ve özlemle anıldı. Yapılan duaların ardından anma programı sona erdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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