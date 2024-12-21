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        Haberler Objektife Takılanlar Özge Özpirinçci: Bu durumdan çok korkarım

        Özge Özpirinçci: Bu durumdan çok korkarım

        Özge Özpirinçci, en büyük korkularından birinin ne olduğunu açıklayarak; "Ben çok korkarım bu durumdan. Ben, bu konularda çok uyanık değilimdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 22:33 Güncelleme: 21.12.2024 - 23:13
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        "Bu durumdan çok korkarım"
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        Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Özge Özpirinççi, Bebek'teki kaş tasarımcısından çıkarken görüntülendi. Çıkışta gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Özge Özpirinççi; "Yeni yıl geliyor, her şey yolunda. Biliyorsunuz, Mercan; Melissa Vargas hayranıydı. Onu, onunla buluşturduk. Çok sevdi. Çok iyi bir voleybol seyircisi... 4 set maç seyretti. Henüz sporla ilgili bir yönelimi yok ama olur inşallah. Biz öyle anne - babalar değiliz. Çocuk biraz da sıkılmalı bence. Hep bir şeyler yapmasın. Daha 3 yaşında zaten" dedi.

        Özge Özpirinçci, "Hack'lenmekten korkar mısınız?" sorusuna ise "Benim sosyal medya hesabım bir kez hack'lendi. Ben çok korkarım bu durumdan ama bir günde geri aldım. Ben bu konularda çok uyanık değilimdir ama bu konuda hemen harekete geçebilmiştim. Yapay zekâ deyince korkudan titriyorum. Bitcoin vs. hiç benlik değil" şeklinde cevap verdi.

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        #Özge Özpirinçci
        #hacklenmek
        #Melissa Vargas
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