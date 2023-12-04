Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen çiftine 'çocuk' tavsiyesi
SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sandık Kokusu' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Özge Özpirinçci, cumartesi akşamı evlenen Alina Boz - Umut Evirgen çiftine, düğün sırasında çocuk tavsiyesinde bulundu; "Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Çok vaktiniz var" dedi
Umut Evirgen ile Alina Boz, 5 aylık birlikteliklerini, cumartesi günü nikâh masasına taşıdı. Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede evlendi.
Umut Evirgen ve Alina Boz'un nikâhını Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç kıydı.
Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ile Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen’in şahitleri; Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu.
Nikâh sonrası Özge Özpirinçci, çiçeği burnunda çifte tavsiyede bulundu.
Ünlü oyuncu, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var" dedi.
Umut Evirgen ile Alina Boz'u bu mutlu günlerinde dostları yalnız bırakmadı. Düğüne Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer Tatlıtuğ, Birkan Sokullu, Eda Gürkaynak, Nail Gönenli, Çağla Şikel, Fatih Terim - Fulya Terim, Kubilay Aka, Bensu Soral Baş - Hakan Baş, Nur Fettahoğlu, Menderes Samancılar, Bige Önal, Oktay Kaynarca, Hazal Kaya Atay - Ali Atay, Berrak Tüzünataç, Ercan Saatçi, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Behzat Uygur, Necip Memili, Didem Dayıcıoğlu, Tolga Sarıtaş, İbrahim Büyükak, Eser Yenenler, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Merve Dizdar, Candaş Tolga Işık, Okan Buruk, İsmail Ege Şaşmaz gibi birçok ünlü isim katıldı.