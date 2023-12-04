Özge Özpirinçci'den Alina Boz-Umut Evirgen çiftine 'çocuk' tavsiyesi

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Ünlü oyuncu, "Bu aşkın sonsuz olacağına eminim. Alina ve Umut iyi ki varsınız. Çocuk konusunda acele etmiyoruz. Bakın biz Burak (Yamantürk) ile 10 yılda bir tane yaptık. Çok vaktiniz var" dedi.