"ŞÜKÜRLER OLSUN BÖYLE BİR İNSANIN EVLADIYIM"



Cenaze töreninde konuşan Özge Ulusoy, babasının çok iyi bir insan olduğunu dile getirerek, “Babamı hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Bu dünyada yaşayan bir melekti. Birçok insana aş verdi, iş verdi, korudu, kolladı. Bir insandan bile beddua almadığına çok eminim. Anneme çok iyi bir eş bize çok iyi bir baba oldu. Herkes burada onu ne kadar çok seviyor görüyorum." dedi.