"ÇOK MUTLUYUZ"

Kaya ile Ören, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Görüldüğü gibi çok mutluyuz. Projemiz de çok güzel ilerliyor" dedi.

Özgü Kaya, bir senaryo geldiğinde birbirlerinden destek aldıklarını da ifade etti. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Kaya, "Muhakkak birbirimize sorup, fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.