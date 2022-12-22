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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele

Özgü Kaya ile rol arkadaşı Eren Ören, aşk yaşamaya başladı. İkili, ilk kez önceki gün el ele görüntülendi

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  • Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeni bir aşka yelken açan Özgü Kaya-Eren Ören çifti, Etiler'de objektiflere yansıdı. Birbirlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ikili, utangaç tavırları ile dikkat çekti. Basın mensuplarıyla sohbet de eden çift, yeni yıl için alışverişe çıktıklarını dile getirdi.
  • Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele - Magazin haberleri

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Kaya ile Ören, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Görüldüğü gibi çok mutluyuz. Projemiz de çok güzel ilerliyor" dedi.

    Özgü Kaya, bir senaryo geldiğinde birbirlerinden destek aldıklarını da ifade etti. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile ilişkisini geçtiğimiz aylarda noktalayan Kaya, "Muhakkak birbirimize sorup, fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele - Magazin haberleri

    "ENERJİYE ÇOK İNANIYORUM"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda, "Sizi, siz yapan asıl sıfatlar neler?" sorusuna yanıt veren Kaya, "İlk aklıma gelen tutkulu bir kişiliğe sahip olmam. Bu da yaptığım işe karşı heyecanımın hep taze kalmasını sağlıyor. Enerjiye ve enerjinin gücüne çok inanıyorum. Keşfe açık bir yapım var. Tam bir kova burcu kadınıyım; özgürlüğüne düşkün, duygusallığı ve mantığı dengede..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele - Magazin haberleri

    "EN BÜYÜK DESTEĞİM AİLEM"

    Kırıldığı zaman nasıl ayağa kalktığını da anlatan Özgü Kaya, "Her hayatın zorlukları olduğu gibi benim hayatımın da vardı. Yolumu çizerken inançla ve hep kendimden emin adımlar attım. En büyük desteğim ailem. Hayata her zaman pozitif bakmak gerektiğiyle yetiştirildiğim için kırıldığım, incindiğim noktalarda kendimi güzel şeylerin olacağına ve her yaşadığım şeyin muhakkak bir öğretisi olduğuna dair telkinlerim" şeklinde konuşmuştu.
  • Özgü Kaya-Eren Ören çifti el ele - Magazin haberleri

    HAYATININ DÖNÜM NOKTASINI AÇIKLADI

    Kaya, çocukken oyunculuk hayalinin olmadığını da anlatmıştı. "Babam fotoğrafçı, aynı zamanda müzisyen... Annemin de taklit yeteneği yüksek..." diyen Özgü Kaya, "Onlardan çok şey öğrendim. İlkokulda elime hevesle gitarı tutuşturmalarıyla müzik yolculuğum başladı. Ardından şan ve piyano dersleri aldım ve güzel sanatlar lisesini kazandım. Hayallerim şarkı söylemek üzerineydi. Konservatuvarda opera bölümünü kazanıp, İstanbul’a gelmem hayatımın dönüm noktası oldu" açıklamasını yapmıştı.

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