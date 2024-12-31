Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Özgü Kaya, Eren Ören ile ayrıldığını açıkladı: Bazen olmuyor - Magazin haberleri

        Özgü Kaya, Eren Ören ile ayrıldığını açıkladı: Bazen olmuyor

        Özgü Kaya, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı Eren Ören ile ayrıldığını açıkladı. "Bazen olmuyor" diyen Kaya; "Saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 08:51 Güncelleme: 31.12.2024 - 08:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özgü Kaya, Kuruçeşme'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, 20242ü değerlendirdi; "Benim için güzel geçti. Yaşadığımız sıkıntılar da oldu, onun için biraz inişli çıkışlı geçti de diyebilirim" dedi.

        2

        "DOSTÇA AYRILDIK"

        Astrologların 2025 için evlilik yılı olacağını belirttikleri hatırlatılması üzerine Özgü Kaya, Eren Ören ile yollarını ayırdığını açıkladı ve "Eren ile iki senelik birlikteliğimiz vardı, yakın zamanda yollarımızı ayırma kararı aldık. Bazen insanlar ne kadar iyi geçinseler de olmayabiliyor, biz de olamadık. Dostça ayrıldık, saygı çerçevesinde sonlandırdık ilişkimizi" ifadelerini kullandı.

        3

        "HAYAT NE GETİRİRSE ONA RAZIYIM"

        Özgü Kaya; muhabirlerin, "Ayrıldıktan sonra kendinizi ilişkiye tamamen kapatır mısınız?" sorusuna ise "Kendime asla böyle bir sınırlama getirmem. Tamamen akıştayım, hayat ne getirirse ona razıyım" yanıtını verdi.

        4

        "SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ DİLİYORUM"

        Yeni projelerle ilgili soruya da yanıt veren Özgü Kaya, bu yılın kendisi ve erken biten projelerdeki oyuncu arkadaşları için talihsiz bir sezon olduğunu belirterek; "Kamera önü, kamera arkası çok emek sarf ediyor. Özellikle en son yer aldığım ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisi için çok üzgünüm. Çok erken bitti ve çok şans verilmedi. O emeğe çok saygı duyuyorum. Birazcık sistemin değişmesini diliyorum, çünkü şans verilirse daha güzel şeyler olabilir" şeklinde sitemkâr bir açıklamada bulundu.

        #Özgü Kaya
        #Eren Ören
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        Akaryakıtta ÖTV artışı yüzde 6 ile sınırlandırıldı
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        HÜRKUŞ gökyüzü ile buluştu! Hem de onun resmiyle!
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        Dakika dakika Güney Kore'deki uçak kazası anları
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        İsmail, 22 yaşındaydı... 20 gündür kayıptı!
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        2024'de gıda sağlığı şeffaflaştı
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Çocuğunuza "annecim" "babacım" demeyin!
        Emanetler geri alındı
        Emanetler geri alındı
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlar?
        Yeni yıl neden 1 Ocak'ta başlar?
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Gündelikçi sigortası zamlandı
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        2024'te dünyada öne çıkanlar
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"