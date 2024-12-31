Özgü Kaya, Eren Ören ile ayrıldığını açıkladı: Bazen olmuyor

"SİSTEMİN DEĞİŞMESİNİ DİLİYORUM"

Yeni projelerle ilgili soruya da yanıt veren Özgü Kaya, bu yılın kendisi ve erken biten projelerdeki oyuncu arkadaşları için talihsiz bir sezon olduğunu belirterek; "Kamera önü, kamera arkası çok emek sarf ediyor. Özellikle en son yer aldığım ‘Güzel Aşklar Diyarı’ dizisi için çok üzgünüm. Çok erken bitti ve çok şans verilmedi. O emeğe çok saygı duyuyorum. Birazcık sistemin değişmesini diliyorum, çünkü şans verilirse daha güzel şeyler olabilir" şeklinde sitemkâr bir açıklamada bulundu.