Özgün: Hâlâ inanmayanlar var Özgün, eşi Nida Uğurlu ile boşanmayacaklarını belirterek; "Evliliğim çok şükür yıllardır olduğu gibi muhteşem gidiyor. Tekrar ve son kez söylüyorum. Boşanma, ayrılma ve benzeri şeyler yok" dedi

Şarkıcı Özgün, yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği 'Selamsız' adlı yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle hayranlarının beğenisine sundu.

Şarkısı çıkınca bir paylaşımda bulunan Özgün’ün başına gelmeyen kalmadı. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan şarkıcının; "Bunca şeyden sonra bize ayrılık kararı yakışmadı" yazılı bir paylaşım yapması akıllara boşanacağı iddiasını getirmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Özgün; "Şarkımızın sözünü paylaştık. Yanlış anlayanlar olmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar” ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı açıklamaların ardından bazı çevrelerin tatmin olmadığını dile getiren Özgün; ”Arkadaşlar hâlâ inanmayanlar var. Açıklama yapmama rağmen ne zaman boşanıyorsunuz mesajları alıyorum. Yapmayın sadece şarkı sözlerimi paylaştım. Okullar tatil oldu eşim,oğlum ve ben şuan tatildeyiz. Evliliğim çok şükür yıllardır olduğu gibi muhteşem gidiyor. Tekrar ve son kez söylüyorum. Boşanma, ayrılma ve benzeri şeyler yok” dedi.