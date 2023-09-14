Özgür Baran Aksaka'ya Bulgaristan kancası
Ocak 2023'te Bulgaristan Milli Takımı'ndan davet alan ancak o dönemki TFF yetkililerinin telkiniyle bu daveti kabul etmeyen Özgür Baran Aksaka'ya olan ilgi alevlendi. Yurt dışından teklifler de alan ancak Galatasaray'ın bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı için Şanlıurfaspor'a kiralık gönderdiği Özgür Baran Aksaka'nın önceliği hala Türkiye
Bulgaristan Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve namağlup şampiyon olan U21 Takımı'nın da kaptanı olan Özgür Baran Aksaka'yla ilgileniyor.
Bulgaristan U21 Milli Takımı, ekim ayındaki eleme maçları için devreye girerken teknik direktör Aleksandar Dimitrov'un Özgür Baran Aksaka'yı özellikle kadroda görmek istediği öğrenildi.
Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Ocak 2023'te resmi teklifte bulunan Bulgaristan yetkililerinin şu aşamada yeni bir teklifi resmi olarak iletmediği ancak önümüzdeki süreçte sıcak gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.
2023 BAŞINDA GELMİŞ VE GÖRÜŞMELER YAPMIŞLARDI
Bulgaristan Futbol Federasyonu yetkilileri, Galatasaray ile Antalya'da kampta olan genç futbolcu için geçen sezon Türkiye'ye gelirken Türkiye Futbol Federasyonu ve Galatasaray'dan izin almıştı. Resmi prosedürlerin ardından oyuncu ve ailesiyle görüşmeler yürüten Bulgar yetkililer, umduğu yanıtı alamamıştı.
ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR
Annesi vasıtasıyla hem Bulgaristan hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bulunan Baran Aksaka'ya U21 düzeyinde bir teklif gelirken, TFF tarafından yapılan 'Biz de seni U21'de düşünüyoruz' minvalindeki çağrı sonrasında genç futbolcu, Bulgaristan'dan gelen teklifi reddetmişti.
YURT DIŞINDAN DA TALİPLERİ VAR
Yaz aylarında Süper Lig ve 1. Lig ekipleri Başakşehir, Alanyaspor, Göztepe başta olmak üzere kimisi bonservis kimisi kiralık olarak İspanya 2 ve Portekiz'den de transfer teklifleri alan Baran Aksaka'nın önceliği Türkiye Milli Takımı'nda forma giymek.
OYNAMA GARANTİSİYLE ŞANLIURFA'YA KİRALANDI
Oyuncuya dair gelecek planı bulunan sarı-kırmızılı yetkililer, bonservisini almak için gelen transfer tekliflerini geri çevirirken oyuncu, 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a belli bir maç sayısı oynama maddesiyle birlikte kiralandı.
2026'YA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Galatasaray, Ocak 2023'te Baran Aksaka'nın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatmıştı. İlk profesyonel sözleşmesini geçen yıl şubat ayında imzalayan, bu sezon A takımda forma şansı bulan 19 yaşındaki Baran, 2026'ya kadar Galatasaray formasını terletecek.
Törenin ardından GSTV'ye açıklamada bulunan başkan Özbek, "Kulübümüzden yetişen fidanlar, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Baran'ı tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Antalya'da hazırlık maçlarında özellikle seyrettim. Allah kendisine sakatlık vermesin. Başarılı, Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Kendisinin Galatasaray'da başarılı olması için biz de yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." diye konuşmuştu.
Baran ise başkan Özbek, yönetim kurulu ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür ederek, "Küçüklüğümden beri bir hayalim var. O da Galatasaray'da uzun yıllar oynamak. Sözleşmemi bugün uzattım. Umarım her şey benim için güzel olur. Bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sene bizim için şampiyonlukla biter." ifadelerini kullanmıştı.