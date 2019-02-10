Özgür Çevik ile İlayda Akdoğan aşk mı yaşıyor?

Kırgın Çiçekler'in Toprak'ı Özgür Çevik ile Mustang filmi ile Oscar'a giden oyuncu İlayda Akdoğan'ın aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım iddiaları güçlendirdi