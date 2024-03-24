Özgür Özel: Bu seçim sağ-sol seçimi değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Foça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen halk buluşmasında konuştu.

Özel, partisinin Foça Belediye Başkan adayı Saniye Bora Fıçı'nın, ilçenin ilk kadın belediye başkanlığına aday olduğunu belirterek, gençleşmeye ve kadınların eşit temsiline ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

İyi ve güçlü yönetim için herkesten oy istediklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"14 ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, hep birlikte çok çalıştığımız, sonucuna çok üzüldüğümüz 1. yüzyılın son seçimini kaybettik ama hepimizin bir tek görevi var, yılmamak, üzülmemek, tükenmemek ve vazgeçmemek. Şimdi ikinci yüzyıla partimiz büyük bir değişim, dönüşümle girdi. İkinci yüzyılın ilk sandığı haftaya şekilleniyor olacak. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidara Atatürk'ün partisini yeniden getirecek kadrolara ve partiye güç vermek, gelecek hafta pazar günü sizlerin elindedir."