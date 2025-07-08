Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Özgür Özel'den dayanışma mesajı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den dayanışma mesajı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV'ye verilen yayın durdurma cezasına ilişkin, "En derin, en güçlü dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkının ve bunu savunan kıymetli gazetecilerin yanındayız, arkasındayız." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 23:30 Güncelleme: 08.07.2025 - 23:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel'den dayanışma mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında, partisinin son seçimi kazandığını ve ülkenin birinci partisi konumunda olduğunu belirterek, 7 bölgede il ve ilçe belediyeleri olan tek parti olduklarını ifade etti.

        CHP'nin adım adım iktidara yürüdüğünü söyleyen Özel, bu gidişata siyasi mücadeleyle mukabele edemeyen, halkın CHP'ye yönelişini engelleyemeyen ve güç kaybını durduramayan iktidarın, partisine karşı yargı operasyonuna giriştiğini savundu.

        "BUGÜNKÜ 10 GÜNLÜK KAPATMA MESELESİ, SARAÇHANE'Yİ YAYINLADIĞINIZ İÇİN"

        Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbulluların Saraçhane'de toplandığını ve iradesine sahip çıktığını vurguladı.

        REKLAM

        Saraçhane'deki mitingleri Sözcü TV'nin canlı yayınladığını aktaran Özel, "Bugünkü 10 günlük kapatma meselesi, Saraçhane'yi yayınladığınız için." diye konuştu.

        "SÖZCÜ TELEVİZYONU BUNU HAK ETMEDİ"

        Özel, RTÜK tarafından Sözcü TV'ye verilen yayın yasağıyla ilgili şunları kaydetti:

        "Mesleğini yapmak dışında bir çabası olmayan namuslu, çalışkan ve bütün zorluklara rağmen doğru tarafta duran insanlar var burada. Şimdi bu gece 10 günlüğüne karartılacak ekranlar. Baştaki temenniniz inşallah gerçekleşir, yani bu hatadan hızla dönülür. Çünkü bu 10 gün süreyle Sözcü Televizyonu bunu hak etmedi. En derin dayanışma duygularımı, en güçlü dayanışma duygularımı ifade etmek isterim. Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkının ve bunu savunan sizin gibi kıymetli gazetecilerin yanındayız, arkasındayız."

        "MİLLETİN NE İZLEYİP NE İZLEMEYECEĞİNE RTÜK, MAHKEMELER KARAR VERİYORSA BU BİR BASKI REJİMİDİR, İSTİBDAT REJİMİDİR"

        Özgür Özel, "Türk Ceza Kanunu'nda yazmayan ama fiilen uygulanan 'AK Parti'yi yenme suçu' ve 'AK Parti'yi iktidardan indirmeye teşebbüs suçuyla' cezaevlerinde yatıyor arkadaşlar. Bizim görevimiz onları iktidardan indirmek, daha iyi yöneteceğimize ikna etmek. AK Parti'yi seçimlerde yenmek ve iktidardan indirmeye tam teşebbüs halindeyiz, cezamız bu. Milletin ne izleyip ne izlemeyeceğine RTÜK, mahkemeler karar veriyorsa bu bir baskı rejimidir, istibdat rejimidir." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Özel, yeni anayasa konusundaki tavırlarını ve tutumlarının son derece net olduğunu dile getirdi.

        Anayasaların zaman geçtikçe güçlenen metinler olduğunu aktaran Özel, 12 Eylül Anayasası'nın da defalarca değiştiğini anlattı.

        Özel, "Böylesine bir hukukun, ikili hukuk sisteminin olduğu, muhaliflere düşman hukukunun uygulandığı bir süreçte ne anayasası yani?" ifadesini kullandı.

        "TAM BİR REZALETTİR"

        CHP Genel Başkanı Özel, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanmasının çok üzücü ve haksız olduğunu savundu.

        Karalar'ın Adana'daki görevleri sırasında iyi işler yaptığına işaret eden Özel, "Bunun üstüne iki kere hakeme gitmiş, millete gitmiş. Seyhan'ı yönetmiş, 'Al Büyükşehir'i de yönet, iyi yönettin' demişler. Büyükşehir'i bir dönem yönetmiş, 'Al bir daha yönet' demişler. Her seferinde oyunu artırmış. Şimdi gidiyorlar tutuklama kararı veriyorlar. Yani gerçekten kabul edilebilecek bir şey değil. Tam bir rezalettir. Yani, ümidim umudum vardı bununla ilgili, gerçekten çok üzüldüm." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
        Bakan Yumaklı'dan çok yüksek sıcaklık uyarısı
        Abbas Erakçi: İsrail sabote etti
        Abbas Erakçi: İsrail sabote etti
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklandı
        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
        ABD'de bakanı yapay zeka ile taklit etti
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a İtalyan kancası!
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Türkiye şehitlerini uğurladı
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        Samsun polisinden dev operasyon! 2 milyar 600 milyon TL’lik vurgun
        B planı hazır!
        B planı hazır!
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        8 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Osimhen transferinde yeni gelişme!
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        Türkiye güzelinin ilk yazı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        36 saatlik aşırı sıcak uyarısı
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Rio Ferdinand'ın Osimhen şaşkınlığı!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında inanılmaz sözler!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Kartalkaya davasında ikinci gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        Portekiz seferinde 2. gün!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!
        Bu yerlerin üzerinden uçakla geçmek yasak!