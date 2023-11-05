Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel hakkında tüm detaylar | TAM BİYOGRAFİ

Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel hakkında tüm detaylar | TAM BİYOGRAFİ

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Özgür Özel kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP Gnel Başkanlık yarışını kazanan Özgür Özel'in kurultaydan galip çıkmasının ardından bu sorunun cevabı kamuoyunda merak edilmeye başladı. İşte CHP kurultayı sonrası Özgür Özel ile ilgili tüm merak edilen detaylar...