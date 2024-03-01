Özgür Turhan kimdir? Ünlü komedyen Özgür Turhan kaç yaşında, nereli?

ÖZGÜR TURHAN KİMDİR?

Sinema ve dizi film oyuncusu, sosyal medya fenomeni, youtuber, komedyen, şovmen. 1992, Kayseri doğumlu. İzmir Balçova Lisesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunudur. Youtuber Deniz Bağdaş ile evli ve bir çocuk babasıdır. Eşi gibi kendisinin de yotube kanalı vardır. Ayrıca çeşitli sahnelerde stant up gösterileri yapmaktadır. Özgür Turhan, 2014 yılından itibaren çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Necati Başkadır (TV Dizisi 2023)

İlginç Bazı Olaylar (Mahir, TV Dizisi 2022)

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Çığırtkan, Sinema Filmi 2019)

Fayt Kilab 3 (Dedektif, Kısa Video, 2014)