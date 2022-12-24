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Özlem Arıcan Özlük kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Özlem Arıcan Özlük mesleği ne?

Lider Türkiye programı ilk bölümüyle Habertürk ekranlarında Faruk Acar’ın sunumuyla izleyici ile buluştu. Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı 'Lider Türkiye' formatı ve yarışmacıları ilk günden izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katılanlar arasında Özlem Arıcan Özlük'ün hayatı ve kariyeri izleyenler tarafından mercek altına alındı. İşte Özlem Arıcan Özlük hayatı, kariyeri ve kişisel bilgileri...

Özlem Arıcan Özlük kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Özlem Arıcan Özlük mesleği ne?
HABERTURK.COM

Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Özlem Arıcan Özlük'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, "Özlem Arıcan Özlük kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Özlem Arıcan Özlükmesleği ne?" İşte Özlem Arıcan Özlük'in biyografisi...

ÖZLEM ARICAN ÖZLÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Bursa’da yaşıyor.
Evli. İki kızı var.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kardiyoloji ihtisasını tamamlamış.
Kendi muayenesi var.
Kardiyovasküler Akademi Derneği yönetim kurulu üyesi.

Ad: ÖZLEM
Soyad: ARICAN ÖZLÜK
Yaş: 44
Ünvan: Doç. Doktor. Kardiyoloji Uzmanı

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