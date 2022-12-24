Bu ülkede tek bir çöp bile yok! Singapur'daki çöplerin hepsi elektriğe dönüşüyor

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Türkiye’nin ilk siyasi yarışma programı Lider Türkiye Habertürk ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Dörderli gruplarda 16 yarışmacının mücadele ettiği yarışmada ilk bölümün konusu asgari ücret oldu. Yarışmaya katılanlar arasında Özlem Arıcan Özlük'ün hayatı merak konusu oldu. Peki, "Özlem Arıcan Özlük kimdir, kaç yaşında? Lider Türkiye yarışmacısı Özlem Arıcan Özlükmesleği ne?" İşte Özlem Arıcan Özlük'in biyografisi...

ÖZLEM ARICAN ÖZLÜK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bursa’da yaşıyor.

Evli. İki kızı var.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kardiyoloji ihtisasını tamamlamış.

Kendi muayenesi var.

Kardiyovasküler Akademi Derneği yönetim kurulu üyesi.

Ad: ÖZLEM

Soyad: ARICAN ÖZLÜK

Yaş: 44

Ünvan: Doç. Doktor. Kardiyoloji Uzmanı