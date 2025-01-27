P Harfi İle Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: P İle Başlayan Bitki Adları!
Türk alfabesinde dünya alfabelerinde olduğu gibi birçok harf bulunur. P harfi de bunlardan biridir. Özellikle isim, şehir, hayvan gibi oyunlarda bazı harflerin hangi kelimelerde bulunduğunu bilmek gerekir. Bu noktada birçok kişi, P harfinin baş harf olduğu kelimeleri bilmek ister. Peki, P harfiyle başlayan bitki, çiçek ve meyve isimleri nelerdir? P harfiyle başlayan bitki isimleri ve özellikleri neler? Merak ettiğiniz detaylar için sayfayı kaydırın…
P HARFİ ile BAŞLAYAN BİTKİLER
P harfi ile başlayan bitkiler şunlardır;
P HARFİ ile BAŞLAYAN MEYVELER
P harfi ile başlayan meyveler şunlardır;
P HARFİ ile BAŞLAYAN ÇİÇEKLER
P harfi ile başlayan çiçekler ise şunlardır;
P HARFİ ile BAŞLAYAN BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ
P harfi ile başlayan bitki isimleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir;
P HARFİ ile BAŞLAYAN MEYVELERİN ÖZELLİKLERİ
P harfi ile başlayan meyve isimleri ve özellikleri şöyledir;
P HARFİ ile BAŞLAYAN ÇİÇEKLERİN ÖZELLİKLERİ
P harfi ile başlayan çiçek isimleri ve özellikleri ise aşağıdaki listede verilmiştir;