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        Haberler Spor Futbol Pablo Sarabia resmen Al-Arabi'de! - Futbol Haberleri

        Pablo Sarabia resmen Al-Arabi'de!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Pablo Sarabia, Katar Ligi temsilcisi Al-Arabi'ye transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:25
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        Sarabia'nın yeni takımı belli oldu
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        Wolverhampton ile sözleşme yenilemeyen Pablo Sarabia'nın yeni takımı belli oldu.

        33 yaşındaki İspanyol kanat, Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi ile sözleşme imzaladı.

        Sarabia, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

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