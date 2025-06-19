Pablo Sarabia resmen Al-Arabi'de!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Pablo Sarabia, Katar Ligi temsilcisi Al-Arabi'ye transfer oldu.
Giriş: 19.06.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.06.2025 - 11:25
Wolverhampton ile sözleşme yenilemeyen Pablo Sarabia'nın yeni takımı belli oldu.
33 yaşındaki İspanyol kanat, Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi ile sözleşme imzaladı.
Sarabia, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkarken 3 gol - 2 asistlik katkı sağladı.
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