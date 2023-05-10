Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

Pakistan'da eski Başbakan İmran Han’ın Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu tarafından tutuklanmasının ardından ülke geneline yayılan protestolar, bazı bölgelerde çatışmaya dönüştü.

ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    Karaçi kentinde güvenlik güçleriyle İmran Han yanlıları arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda araç ateşe verildi. 
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    Pakistan polisi, protestoları önlemek için yollara barikat kurdu, bazı noktaları yaya ve araç geçişine kapattı.

     
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    Belucistan eyaletinin başkenti Kuettadaki protestolarda Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Han'ın destekçisi yaşamını yitirdi. Faysalabad şehrindeki gösterilerde de 13 kişi yaralandı.

    PTI kaynakları, göstericilerin silahla vurulduğunu öne sürerken, polis tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    PTI Sind Başkanı Ali Zaidi, Karaçide polis tarafından gözaltına alındı.

    İslamabad Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, protestolarda 5 polisin yaralandığı, 43 göstericinin gözaltına alındığı belirtildi.
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    GÖSTERİLER GENELKURMAY BAŞKANLIĞI ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞTI

    PTI, Twitter’dan yaptığı çağrıda, "Pakistanı kapatın. Sıra sizde Pakistan halkı. Han daima sizin yanınızda durdu, şimdi onun yanında durma zamanı." ifadelerine yer verildi.
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    Karaçi, Ravalpindi, Lahor, Peşaver ve diğer birçok şehirde yolları kapatan göstericiler, çeşitli kentlerde kamu mallarına zarar verdi, polis araçlarını yaktı.

    Ravalpindide de gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı.
    Genelkurmay Başkanlığı binasına yürümek isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

    Göstericiler de polise taş, sopa ve molotofkokteyli fırlattı.
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    HAN TUTUKLANMIŞTI

    Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

    Han, başkente komşu Ravalpindideki NAB merkezine götürülmüştü. Söz konusu gelişme, Hanın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Hanın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını 'sorumsuzca ve asılsız' olarak nitelendirmişti.
  • Pakistan'da İmran Han'ın tutuklanması sonrası gerilim artıyor

    Han, 7 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir’in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdürmüştü.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.