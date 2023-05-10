Karaçi, Ravalpindi, Lahor, Peşaver ve diğer birçok şehirde yolları kapatan göstericiler, çeşitli kentlerde kamu mallarına zarar verdi, polis araçlarını yaktı.

Ravalpindide de gösteriler Genelkurmay Başkanlığı çevresinde yoğunlaştı.

Genelkurmay Başkanlığı binasına yürümek isteyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Göstericiler de polise taş, sopa ve molotofkokteyli fırlattı.