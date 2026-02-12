Canlı
        Haberler Dünya Pakistan ile Suudi Arabistan'dan işbirliği mesajı | Dış Haberler

        Pakistan ile Suudi Arabistan'dan işbirliği mesajı

        Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir Riyad'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri ve stratejik savunma ortaklığının ele alındığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 20:53 Güncelleme: 12.02.2026 - 20:53
        Pakistan ile Suudi Arabistan'dan işbirliği mesajı
        Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir, savunma alanında işbirliğini görüştü.

        Pakistan Genelkurmay Başkanı Munir, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

        Suudi Arabistan Savunma Bakanı Bin Selman, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştüm." ifadesini kullandı.

        Görüşmede iki ülke arasındaki köklü kardeşlik ilişkileri ve stratejik savunma ortaklığının ele alındığını belirten Bin Selman, uluslararası barış ve güvenliğin korunması, ortak çıkarların desteklenmesi ve iki ülkenin hedeflerinin gerçekleştirilmesi konularında işbirliğinin önemini vurguladıklarını aktardı.

        Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif, 17 Eylül 2025’te Riyad'da yaptıkları görüşmede ortak stratejik savunma anlaşması imzalamıştı.

        Söz konusu anlaşmanın iki ülkenin güvenliğini güçlendirmeyi, bölgede ve dünyada barış ile istikrarı desteklemeyi, savunma işbirliğini geliştirmeyi ve olası saldırılara karşı ortak caydırıcılığı artırmayı amaçladığı açıklanmıştı.

        Anlaşmanın, iki ülkeden birine yönelik herhangi bir saldırının, yaklaşık 80 yıllık tarihi ortaklık çerçevesinde her iki ülkeye yapılmış sayılacağını öngördüğü belirtilmişti.

        *Fotoğraf, Halid Bin Selman'ın sosyal medya hesabı aracılığıyla servis edilmiştir

