Edirne'de Meriç Nehri üzerinden lastik botla kaçak olarak Yunanistan'a geçen Pakistanlı Süfyan Muhammed (26) ile Ali Bari (18),Yunan polisleri tarafından yakalandı. Göçmenler, Yunan polisinin kendilerini 2 gün aç ve susuz bırakıp, üzerlerinde para ve değerli eşyaları aldıktan sonda darbederek, Meriç Nehri üzerinden zorla bindirildikleri botla Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi.

BİTKİN HALDE BULUNDULAR

DHA'da yer alan habere göre sınırda bitkin halde 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı askerler tarafından bulunan 2 Pakistanlı göçmen, hastanede tedavi edildikten sonra Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi

"HAMİLE KADINLARI DARP ETTİLER"

Yunan polisi tarafından dövüldüğünü ve sırtı ile kolunun yara içinde olduğunu söyleyen Süfyan Muhammed, "Pakistan'dan İran üzerinden kaçak yolla Türkiye'ye geçtim. Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan polisi beni yakaladı, 'Siz buraya neden geliyorsunuz, siz Müslümansınız, Yeni Zelanda'daki gibi sizi de katledeceğiz' dedi. Bizi dövdüler, sonra kampa götürdüler, aramızda hamile kadınlar vardı onları da darp ettiler. Çok zulüm edip Türkiye'ye geri gönderdiler. Cop ve sopalarla bizi dövdüler. Yaklaşık 200 kişi vardı kampta bizim gibi bekleyen. Onlarla birlikte hızlı botla 10 kişilik gruplar halinde Türkiye'ye geri gönderdiler" dedi.

"PARAMIZI, EŞYAMIZI ALDILAR"

Pakistanlı Ali Bari de, Yunanistan'da 4 gün aç susuz bekledikten sonra kara yolunda giderken polislerin kendilerini yakaladığını anlattı. Bari, "Karakola götürüp bizi dövdüler. Sonra Türkiye sınırına getirip bota bindirmeden tekrar dövdüler. Üzerimizdeki para ve değerli eşyaları da aldılar. Sonra da zorla bota bindirip Türkiye'ye gönderdiler. Türkiye tarafında askerler bize çok yardımcı oldu. Ben Selanik'te akrabalarımın yanına gidecektim" diye konuştu.