İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği, geç saatlere kadar süren “Gazino Geceleri” nde izleyenler, Muazzez Abacı’nın sahneden inmesini istemediler ve dakikalarca ayakta alkışladılar.





Yeliz’in, sahne performansıyla konuklara müzik ziyafeti yaşattığı gecede; Nil Ünal şarkılarıyla eğlendirirken, kıyafetiyle de beğeni topladı.12 yıl sonra sahneye çıkıp, şarkı söyleyen Pakize Suda, “Gözlerin Bir İçim Su”, “Bir Bahar Akşamı Rastladım Size” gibi sevilen şarkıları seyircilerle hep bir ağızdan söyledi.