Palalı çöp kavgası!
Olay, Bursa'da meydana geldi. Komşular arasındaki çöp tartışması palalı kavgaya dönüştü. Kontrolden çıkan adam, baba oğula pala ile saldırdı. Çocukların gözü önünde yaşanan vahşet kan dondurdu. Olayda 3 kişi hastanelik oldu.
Giriş: 21.05.2025 - 21:07 Güncelleme: 21.05.2025 - 21:07
Olay, Bursa'da meydana geldi.
Komşular arasındaki çöp tartışması palalı kavgaya dönüştü.
Kontrolden çıkan adam, baba oğula pala ile saldırdı.
Çocukların gözü önünde yaşanan vahşet kan dondurdu.
Olayda 3 kişi hastanelik oldu.
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