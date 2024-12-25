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        Palamut tarifi ve yapılışı: Palamut nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Palamut, soğuk denizlerde yaşayan ve Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde bulunan, yağlı ve etli bir balıktır. Scomberomorus cinsine ait olan bu balık, morina ve orkinos gibi büyük deniz balıklarıyla yakın akrabadır. Palamut, genellikle 60 cm ile 1 metre arasında değişen boylara ulaşabilir ve güçlü yapısı ile bilinir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 17:49 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:49
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        Palamut tarifi ve yapılışı
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        Vücudu torpido şekline sahip olup, sırtı koyu mavi-yeşil renkte, karın kısmı ise gümüşi beyazdır. Palamut, etli yapısı ve yüksek besin değeriyle popülerdir ve kış aylarında sofralarda sıkça yer alır. Lezzetli, yoğun etli ve yağlı yapısıyla, ızgarada, tavada, fırında veya buğulama olarak pişirilerek tüketilebilir. Aynı zamanda balıkçılıkla geçinenler için önemli bir ekonomik kaynaktır. Peki, palamut nasıl yapılır?

        PALAMUT TARİFİ

        Palamut, yüksek protein içeriği ve besleyici yapısıyla sağlıklı bir seçenek olmasının yanı sıra, düşük kalorili bir balıktır. 100 gram pişmiş palamut, yaklaşık 200-220 kalori içerir. Bu kalori değeri, balığın yağlı yapısından kaynaklanır, ancak palamut omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olup, kalp sağlığını destekleyici özelliklere sahiptir.

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        Vitamin ve mineral açısından da oldukça faydalıdır; B grubu vitaminleri, fosfor, iyot ve selenyum gibi besin öğeleri içerir. Diyet yapanlar ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için ideal bir tercih olan palamut, dengeli bir beslenme planında yer alabilecek düşük kalorili ve besleyici bir protein kaynağıdır.

        Palamut malzemeleri:

        • 2 adet palamut
        • 1 adet limon
        • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 1 tatlı kaşığı tuz
        • 1 çay kaşığı karabiber
        • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
        • 3 diş sarımsak
        • 2 dal taze kekik (isteğe bağlı)
        • 1 dal taze biberiye (isteğe bağlı)
        • 1/2 çay bardağı beyaz şarap (isteğe bağlı)
        • 1 tatlı kaşığı sirke (isteğe bağlı)

        Palamut yapımı:

        • Palamutları temizleyin: Palamutları iyi bir şekilde temizleyin ve kılçıklarını çıkarın. Eğer palamutları bütün almışsanız, filetoya ayırabilirsiniz. Her bir filetoyu yaklaşık 1-2 cm kalınlığında dilimleyebilirsiniz.
        • Dilimleri yıkayın: Balık dilimlerini bol suyla yıkayıp, fazla suyun süzülmesini bekleyin.
        • Limon ve baharatlar: Limonu sıkın ve palamut dilimlerinin üzerine gezdirin. Ardından tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı) ve doğranmış sarımsakları ilave edin.
        • Zeytinyağı ve taze baharatlar: Zeytinyağını da ekleyin ve doğranmış kekik veya biberiye gibi taze baharatlarla balıkları iyice karıştırın. Eğer beyaz şarap ve sirke kullanacaksanız, bunları da bu aşamada ilave edebilirsiniz. Şarap balığın tadını daha derinleştirir, sirke ise asidik yapısıyla balığın yumuşamasına yardımcı olur.
        • Marine edin: Hazırladığınız marinasyon karışımını balıkların üzerine dökün. Balıkları derin bir kaba yerleştirin ve bu karışımdan iyice yararlanmalarını sağlamak için her bir dilimi eşit şekilde karıştırın. Balıkları en az 30 dakika, tercihen 1-2 saat boyunca buzdolabında marine edin.
        • Izgarayı veya tavayı hazırlayın: Eğer ızgarada pişirecekseniz, ızgarayı ısındırın ve üzerine biraz zeytinyağı gezdirin. Eğer tavada pişirecekseniz, tavayı orta ateşte ısıtın ve zeytinyağını ekleyin.
        • Balıkları pişirme: Marine edilen palamut dilimlerini ızgaraya veya tavaya yerleştirin. Balıklarınızı her iki tarafını da yaklaşık 3-5 dakika kadar pişirin. Her iki yüzü altın rengini alana kadar pişirin ve fazla kurumamaları için dikkatli olun. Palamut, fazla pişirildiğinde kurur, bu yüzden orta sıcaklıkta pişirmeye özen gösterin.
        • Sıcak servis: Pişen palamut dilimlerini sıcak olarak servis yapın. Yanında limon dilimleri ve taze baharatlarla süsleyebilirsiniz.

        PALAMUT YAPILIŞI PÜF NOKTASI

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        Palamut pişirirken en önemli püf noktası, balığın fazla pişmemesini sağlamak ve etinin yumuşak kalmasını sağlamaktır. Palamut, fazla pişirildiğinde kuruyup lezzetini kaybeder, bu yüzden pişirme süresini iyi ayarlamak gerekir. Eğer ızgarada pişiriyorsanız, ızgarayı önceden iyice ısıtıp palamut dilimlerini yüksek ısının üzerine yerleştirin. Hem üstü hem de altı altın rengini alana kadar, ancak içi hala nemli kalacak şekilde pişirmeye özen gösterin.

        Tavada pişirirken, orta ateşte zeytinyağını kullanarak, her iki yüzünü 3-5 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca, palamutların marine edilmesi, hem balığın etinin yumuşamasına hem de daha yoğun bir lezzet kazanmasına yardımcı olur. Limon, zeytinyağı, sarımsak ve taze baharatlar içeren marinasyon, balığın daha aromatik olmasını sağlar. Eğer daha zengin bir tat isterseniz, beyaz şarap ve sirke eklemeyi de düşünebilirsiniz. Pişirme sırasında balığı çevirmek için bir spatula yerine, bir maşa kullanmak, etin parçalanmaması için daha faydalıdır.

        Palamut, zengin ve lezzetli bir balık olduğu için yanında sunulan garnitürler, onun lezzetini dengeleyerek yemek deneyimini daha da zenginleştirir. Palamut, genellikle taze ve hafif malzemelerle uyumlu olur, bu yüzden mevsim salatası, zeytinyağlı sebzeler veya taze roka gibi yeşillikler tercih edilebilir. Palamudun yağlı yapısını dengelemek için, fırınlanmış veya haşlanmış patatesler, kısır ya da bulgur pilavı gibi hafif yan lezzetler de oldukça iyi gider.

        Limon ve zeytinyağının palamutla mükemmel uyumu, yemeği daha ferah hale getirir. Bunun yanı sıra, palamudun yanında yoğurtlu soslar veya acılı soslar da sunulabilir. Bu, balığın zengin dokusuna ek bir lezzet katacaktır. Fırınlanmış sebzeler, özellikle havuç, kabak veya patlıcan gibi yaz sebzeleri, palamuda yakışan tatlar arasında yer alır. Aynı zamanda, pilavın üzerine bir miktar safran veya zeytinyağı eklemek, yemeğin hem görsel hem de tat açısından zenginleşmesini sağlar.

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