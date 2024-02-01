Haberler Yaşam Palandöken’de buz tırmanışı nefesleri kesiyor

Palandöken'de buz tırmanışı nefesleri kesiyor Dünyanın en uzun ve dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde buz tırmanış duvarı meraklılarının ilgisini çekiyor İhlas Haber Ajansı Giriş: 01.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 01.02.2024 - 09:58 facebook

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Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.

2 Şurada Paylaş! "KAYAK PİSTİNİN HEMEN YANINDA" Palandöken Kayak Merkezi, sadece kayak pistleriyle değil, aynı zamanda heyecan verici aktiviteleriyle de biliniyor. Bunlarda birisinin de yapay buz parkı olduğunu ve parkurda nisan ayına kadar tırmanış yapılabileceğini ifade eden parkın yöneticisi Melik Şah Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkanı veriyor.