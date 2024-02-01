Palandöken'de buz tırmanışı nefesleri kesiyor
Dünyanın en uzun ve dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken Kayak Merkezi'nde buz tırmanış duvarı meraklılarının ilgisini çekiyor
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne yapılan 30 metre yüksekliğinde ve 150 metre enindeki yapay buz parkı, buz tırmanışı yapmak isteyen adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor.
"KAYAK PİSTİNİN HEMEN YANINDA"
Palandöken Kayak Merkezi, sadece kayak pistleriyle değil, aynı zamanda heyecan verici aktiviteleriyle de biliniyor. Bunlarda birisinin de yapay buz parkı olduğunu ve parkurda nisan ayına kadar tırmanış yapılabileceğini ifade eden parkın yöneticisi Melik Şah Tekin, "Buz parkı, eğitim ve tırmanış amacıyla verimli şekilde kullanılabilir. Aynı anda 30 kişiye tırmanma imkanı veriyor.
Diğer buz tırmanışı alanlarının olduğu yerlere nazaran Palandöken'deki buz parkuruna çok rahat ulaşılabiliyor. Her yıl şubat ayında burada festival yapıyoruz. Kayak pistinin hemen yanında olduğu için insanlar kayak yapmanın yanı sıra buza tırmanabilir" dedi.
Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metre rakımındaki güney pistinde oluşturulan yapay park, kayak yaparken buz duvarına tırmanma imkanı veriyor.
Buz tırmanış duvarına tırmanış için Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciğinin onayından geçmek gerekiyor. Bu onaydan geçmeyenler uzman emniyetçi temin ederek ücreti karşılığında tırmanış yapabiliyor.