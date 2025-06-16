Palmerias: 0 - Porto: 0 | MAÇ SONUCU
FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Porto, Palmeiras'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da turnuvaya 1 puanla başladı.
Giriş: 16.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:47
FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ilk maçında Palmeiras ile Porto karşı karşıya geldi. Metlife'da oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Mücadelenin büyük bölümünde rakibine oranla üstün olan Palmeiras, Porto savunmasını aşamadı.
Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 sona ererken iki takım da birer puanı hanesine yazdırdı.
Grubun bir diğer maçı Al-Ahly ile Inter Miami arasında oynanmış ve 0-0 sona ermişti.
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