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        Haberler Gündem Güncel Palu Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkarılacak | Son dakika haberleri

        Palu Kalesi'nde 3 bin yıllık tarih gün yüzüne çıkarılacak

        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesi'nde kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 19:00 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:00
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        Palu Kalesi'nde tarih gün yüzüne çıkarılacak
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        Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesi'nde kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacağını bildirdi. Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje kapsamında kalede kapsamlı bir arkeolojik kazı çalışmasının gerçekleştirileceğini belirtti.

        Projenin amacının Palu Kalesi'nin yalnızca tarih meraklıları için değil aynı zamanda yerli ve yabancı turistler için de cazip bir destinasyon haline getirilmesi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Palu Kalesi'nde tarih yeniden canlanıyor, 3 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkıyor. Urartu Kralı Menuas tarafından inşa edilen ve Murat Nehri kıyısında yükselen Palu Kalesi, yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en eski ve etkileyici yapılarından biri olma özelliğini taşıyor. Urartu dönemine ait çivi yazılı kitabeler, kaya mezarları, tüneller, tapınaklar, nişler ve su sarnıçları gibi birçok arkeolojik kalıntıya ev sahipliği yapan bu görkemli yapı, aynı zamanda Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan saray, sur ve askeri yapılarıyla da dikkat çekiyor. Kalenin güney ve güneydoğusunu çevreleyen Murat Nehri ile kuzey ve batısındaki sarp kayalıklar, burayı doğal bir savunma kalesi haline getiriyor. Bu özelliği sayesinde, tarih boyunca ele geçirilmesi son derece zor bir yapı olarak bilinen Palu Kalesi, ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin Seyahatname'sinde 'göğe baş uzatmış bir kale' sözleriyle betimlenmiştir. Eşsiz tarihi ve doğal güzelliklere sahip bu miras, hava koşullarının elverişli olması durumunda önümüzdeki günlerde başlayacak kazı ve temizlik çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarılacak."

        Açıklamada, projenin bölge turizmine ivme kazandırarak yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamasının da hedeflendiği aktarıldı.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
        #palu kalesi
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