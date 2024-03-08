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        Haberler Dünyadan Pamela Anderson Sahil Güvenlik'e dönecek mi?

        Pamela Anderson Sahil Güvenlik'e dönecek mi?

        'Sahil Güvenlik' dizisinin yeniden çekilme hazırlıkları yapılırken, onu dünya çapında üne kavuşturan yapımda Pamela Anderson'ın rol alıp almayacağı merak konusu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 09:27 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:28
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        Pamela Anderson, yeniden çekilecek olan 'Sahil Güvenlik' (Baywatch) dizisinde yıllar sonra tekrar kırmızı mayo giyecek mi? TMZ'ye konuşan kaynaklar, dizi üzerinde çalışan yapımcıların Anderson'a rol teklifinde bulunmadığını söylerken, rolü teklif etseler bile ünlü oyuncunun diziye dönme eğiliminde olmadığını ileri sürdü.

        Tekrar kırmızı mayoyu giymeme kararının gerekçesi olarak kaynaklar, ünlü oyuncunun kendisi için artık sahil Güvenlik döneminin sona erdiğini düşündüğünü, kendini tekrar etmek istemediğini belirtti.

        Pamela Anderson, Hollywood'daki kariyerine 'Sahil Güvenlik' dizisinde canlandırdığı C.J. Parker rolüyle başladı. Bu rolle Anderson bir 'seks ikonu' olarak tüm dünyada nam saldı.

        2017'de 'Sahil Güvenlik' film projesinde rol alan 56 yaşındaki ABD'li oyuncu, artık kendi güzellik markasının tanıtımına ve diğer girişimlere odaklanıyor. Onu heyecanlandıracak yeni bir proje gelene kadar setlere dönmeyecek gibi görünüyor.

        Öte yandan yeniden çekilecek 'Sahil Güvenlik' dizisini ise eski kadroyla mı yoksa yeni oyuncularla mı çekileceği henüz bilinmiyor. Dizinin ünlü oyuncuları Nicole Eggert ve Brande Roderick kendileriyle henüz bir irtibat kurulmadığını söylerken, eğer yapımcılar teklifte bulunursa yeni dizide yer almayı istiyorlar.

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        #Pamela Anderson
        #Sahil güvenlik
        #baywatch
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