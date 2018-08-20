Hasat dönemlerinde ürünün piyasaya fazla sürülmesi nedeniyle oluşan fiyat düşüşlerinin önlenmesi ve piyasanın dengelenmesi amaçlanan projeyle çiftçilerin pamuktan daha fazla gelir elde etmesi ve bu kapsamda da üretimin hızla artması hedefleniyor.

Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı sonuna kadar hububat ürünlerinde lisanslı depo kapasitesinin 250 bin tondan bir milyon tona ulaşacağını söyledi.

Çiftçilerin ürünlerini lisanslı depolara teslim etmelerinin önemine değinen Bilgiç, “Devlete vergi ödemiyorlar, stopaj alınmıyor. Analiz ücretleri tamamen devlet tarafından ödeniyor ve 6 ay lisanslı depoya koyduğu ürüne ücret ödemiyor. Devlet üreticiler adına ücreti lisanslı depolara ödüyor. ‘Ben ürünümü satmıyorum, 9 ay sonra satacağım’ dediği zaman da çok düşük faizli krediler kullanarak ürünü 9 ay sonra değer kazanıyor, ürünü sattığı zaman da aradaki fark ona kalıyor. Bunları üreticilerimizin bilmesi lazım çünkü Türkiye tarımının kurtuluşu için lisanslı depolar çok önemli.” diye konuştu.

Bilgiç, bu kapsamda pamukta da 50 bin tonluk lisanslı depo projelerinin olduğuna dikkati çekerek, “Projeyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek istiyoruz. Pamuk ekim alanında her yıl yüzde 10-15 civarında bir artış var. Ben hükümetimizin destekleriyle pamukta lisanslı depo devreye girdiği zaman ekim alanlarının birkaç yıl içerisinde 2 katına çıkacağı kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

"ÖLGEMİZÇİFTÇİLERİ BUNDAN MUTLU OLACAKTIR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da Çukurova’nın bereketli topraklarında pamuğun ekim alanının destekler sayesinde her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Bölgede pamuk için lisanslı depoya ihtiyaç duyulduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"Pamuk ekim alanı artınca çiftçimiz de pamuğunu hasat ettiğinde satacağı yer gerekiyor. Burada lisanslı depolara ihtiyaç duyulmakta. Mısır ve buğdayda lisanslı depolar yapıldı, çiftçilerimiz şu anda çok mutlu çünkü nakliye parası ve kira ödemiyor. Ürününü oraya koyduktan sonra aldığı elektronik senediyle istediği zaman kredi kullanabiliyor, satabiliyor ve bekletebiliyor. Pamukta da aynı şey olursa bölgemiz çiftçileri bundan mutlu olacaktır. Çiftçimiz, istediği zaman ihtiyacı olduğu kadarını satabilecek. Biz bunun Adana’da da kurulmasını istiyoruz ve hükümetimizden, devletimizden bunun bir an önce teşviklerle, desteklerle yapılmasını bekliyoruz."

Çiftçi Şevket Uludağ da lisanslı deponun Adana’ya faydalı olacağına inandığını ifade ederek, "Lisanslı deponun olması bizim tüccara bağlı kalmamamızı sağlayacak. Tüccara bağlı kalmazsak pamuğumuzu daha iyi değerlendireceğiz, daha iyi fiyata satacağız. Lisanslı depoculuğun Adana’da faaliyete geçmesiyle ekim alanının daha da artacağına inanıyorum." dedi.

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