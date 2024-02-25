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        Haberler Spor Futbol Panathinaikos: 1 - Kifisia: 1 |MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Panathinaikos: 1 - Kifisia: 1 |MAÇ SONUCU

        Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, konuk ettiği Kifisia ile 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 23:58 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:58
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        Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde Kifisia ile evinde karşılaştığı maçta 1-1 berabere kaldı.

        Ligin 24. haftasında oynanan maçta ev sahibi ekip, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti.

        Panathinaikos'ta Bart Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

        Kifisia, Ivan Milicevic'in 68. dakikada bulduğu golle maçta eşitliği yakaladı ve karşılaşma da 1-1 sona erdi.

        Bu sonuçla Panathinaikos, puanını 52'e çıkarırken Kifisia ise 17 puanla son sırada kalmaya devam etti.

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