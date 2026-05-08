Panathinaikos - Valencia Basket: 86-89 (MAÇ SONUCU)
EuroLeague'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, play-off serisinin dördüncü maçında evinde İspanyol ekibi Valencia Basket'e 89-86 mağlup oldu. Valencia bu sonuçla 2-0 geriye düştüğü seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. Final-Four'a yükselecek takımı belirleyecek olan serinin son maçı 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.
Telekom Center'da oynanan play-off serisi dördüncü maçının ilk çeyreğini 26-15 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.
Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği karşılaşmadan 89-86 galip ayrıldı.
Valencia'da Montero 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Yunan ekibinde ise milli oyuncu Cedi Osman 26 sayıyla oynadı.
Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final-Four'a (Dörtlü Final) yazdıracak ve yarı finalde Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.
Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final-Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.