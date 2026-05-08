        Panathinaikos - Valencia Basket: 86-89 (MAÇ SONUCU)

        Panathinaikos - Valencia Basket: 86-89 (MAÇ SONUCU)

        EuroLeague'de Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, play-off serisinin dördüncü maçında evinde İspanyol ekibi Valencia Basket'e 89-86 mağlup oldu. Valencia bu sonuçla 2-0 geriye düştüğü seriyi 2-2'ye getirmeyi başardı. Final-Four'a yükselecek takımı belirleyecek olan serinin son maçı 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 23:34
        Ataman'a büyük şok! Seri 2-2'ye geldi

        EuroLeague play-off'larında Valencia Basket, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'u 89-86 yenerek geride olduğu seride durumu 2-2'ye getirdi.

        Telekom Center'da oynanan play-off serisi dördüncü maçının ilk çeyreğini 26-15 önde bitiren konuk takım Valencia Basket, soyunma odasına da 44-37 üstün gitti.

        Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği karşılaşmadan 89-86 galip ayrıldı.

        Valencia'da Montero 29 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Yunan ekibinde ise milli oyuncu Cedi Osman 26 sayıyla oynadı.

        Serinin son karşılaşması, 12 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak.

        Seride üç galibiyete ulaşan taraf, adını Final-Four'a (Dörtlü Final) yazdıracak ve yarı finalde Real Madrid ile finale yükselme mücadelesi verecek.

        Panathinaikos AKTOR'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final-Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

