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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Pancar üreticilerine 2,5 milyar liralık avans ödemesi yapıldı

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 465 milyon lira avans ödemesinin pancar üreticilerinin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 18:03 Güncelleme: 02.07.2025 - 18:04
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        Pancar üreticilerine avans ödemesi yapıldı
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        Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, pancar üreticilerine yönelik ödemeye ilişkin bilgi verdi.

        Bakan Yumaklı, "Türkşeker aracılığıyla toplamda 2 milyar 465 milyon lira olmak üzere, kimyevi gübre avans ödemesi ve I. nakdi çapa avans ödemelerini pancar üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

        Paylaşımda yer alan bilgiye göre, şeker pancarı üretim sözleşmesi gereği, 1 milyar 578 milyon liralık kimyevi gübre avansı ile 887 milyon liralık I. nakdi çapa avansı pancar üretmek üzere sözleşme imzalayan üreticilere ödendi.

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