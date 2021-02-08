Pandemide yüzde 81 arttı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Pandemi sürecinde insanlar sağlıklı ve güvende kalmaya, maddi zararlardan kaçınmaya veya sadece bu zor zamanlarda işleri normal tutmaya çalışırken, çevrimiçi taciz gibi bir konuya odaklanmak kolay görünmüyor. Ancak, siber zorbalık kuruluşlarından alınan verilere göre pandemi döneminde siber zorbalık, yüzde 81 ile rekor düzeyde artış gösterdi.

Siber zorbaların özellikle 8-12 yaş aralığındaki çocukları hedeflediklerine dikkat çeken siber güvenlik kuruluşu Bitdefender'ın Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, pandemi sürecinde siber zorbalığa karşı dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

İLK HEDEFTE ÇOCUKLAR BULUNUYOR

Salgın, okul ödevlerine ayak uydurmak için çocukları normalden daha fazla çevrimiçi ortamlara sürükledi.

Ebeveynler güvenlik yazılımları ile çocuklarına ait mesajları, sosyal medya kullanımını, ziyaret ettiği internet sitelerini, hangi uygulamayı kaç saat kullandığı gibi tüm çevrimiçi aktivitelerini ve anlık olarak konum bilgisini kontrol edebilse de siber zorbalığa maruz kaldığını tahmin etmekte zorlanıyor.

Öyle ki yapılan araştırmalar siber zorbalığa uğrayan 8-12 yaş aralığındaki çocukların oranında yüzde 45 artış olduğunu gösteriyor. Her 10 siber zorbadan 5’inin, çocukların sınıf arkadaşları olduğuna dikkat çeken Alev Akkoyunlu, ebeveynlere ve okul yöneticilerine pandemi döneminde oldukça büyük iş düştüğünü belirtti.

KADINLARA YÖNELİK CİNSEL İÇERİKLİ SALDIRILAR ÖN PLANDA

Gençler ve çocuklar her türlü zorbalığa ve istismara karşı yetişkinlere göre daha savunmasız görünse de yetişkinler de çevrimiçi tacizle sıkça karşılaşıyor. Yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 57’si çevrimiçi platformlarda siber zorbalığa maruz kaldığını söylerken özellikle kadınlara yönelik yapılan cinsel içerikli saldırıların ön planda olduğu belirtiliyor.

ZORBALIĞA KARŞI 7 ÖNEMLİ TAVSİYE

Çevrimiçi ortamlarda paylaşılan her türlü içeriğin siber zorbalar tarafından kötü amaç için kullanılabileceğini vurgulayan Akkoyunlu, pandemi döneminde siber zorbalığa maruz kalma riskine karşı şu 7 önemli tavsiyede bulundu:

1- Tanımadığınız kişilerden gelebilecek istenmeyen yorumları ve mesajları önlemek için profillerinizi gizli hale getirin.

2- Beğeni ya da yorum almak için #like4like, #followme, #tbt, #followforfollow #instagood, #instadaily #picoftheday veya #tagforlikes gibi zorbaların dikkatini daha çok çekebilecek hashtaglerle fotoğraf paylaşmayın.

3- Sizi veya başkasını hedef alan bir siber zorba ile karşılaştığınızda bu kişiyi engelleyin ve şikayet ederek bildirin.

4- Siber zorbalardan gelen herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı mesaja cevap vermeyin.

5- Zorbalığa ortak olmamak için size gönderilen ve zorbalık içeren herhangi bir mesajı başkalarına iletmeyin.

6- Siber zorbaların sistemlerinize izinsiz erişmesini sağlayacak casus yazılımlara karşı ödüllü bir antivirüs yazılımı kullanın.

7- Önlemlere karşın böyle bir sorun yaşanırsa, çocuğunuzu ya da arkadaşınızı destekleyerek moral verin ve birlikte daha çok zaman geçirin. Onlara elinizden geldiğince özgüven aşılayarak internette karşılaşabilecekleri bu tür vakalardan etkilenme ihtimallerini en aza indirin.