Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 pandemisi dünya genelinde 22 haftasını doldurdu (5 ay). Süreçte bugüne kadar tanısı konmuş altı buçuk milyon hasta saptandı ve 390 bin civarında ölüm gerçekleşti. Pandemi; Çin, Güne Kore, Vietnam, Japonya, Yeni Zelanda gibi ülkelerde büyük ölçüde kontrol altına alınmışken, başta ABD olmak üzere Brezilya, Meksika, Şili, Rusya, Hindistan, Bangladeş gibi birçok ülkede henüz vaka artışları devam ediyor ve kontrol sağlanamamış görünüyor. Dünya genelindeki rakamlara bakıldığında son iki gündür iyileşen hasta sayısının aktif vaka sayısını geçtiği görülüyor. Özellikle ABD, Brezilya ve Hindistan’ da ki artış trendinin azaltılması sağlanabilirse Haziran ortasından itibaren Dünya genelinde pandeminin kontrol altına alınabileceği, bunun yapılamaması halinde bu yaz hiç kimsenin güvende olmayacağı belirtiliyor.

SON HAFTAKİ İSTİKRARLI DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ertek, “Ülkemiz Covid - 19 pandemi yönetiminde dünyanın birçok ülkesinden daha iyi ve kıta Avrupa’nın en başarılı ülkesi durumunda. Avrupa’nın birçok ülkesine göre Covid-19 olguları ülkemize yaklaşık bir ay sonra girmiştir. İlk vakamız 10 Mart’ ta, ilk kaybımız 18 Mart’ ta, en fazla vaka ise 11 Nisan tarihinde (5 bin800 vaka) görülmüştür. 19 Nisan’da 127 kayıpla en fazla ölümün olduğu 23 Nisan ise 80 bin 600 vaka ile pandemi zirvesinin yaşandığı gündür. 23 Nisan’dan itibaren aktif olgu sayımız hızla azalmış ve 20 gün içinde zirve sayısının yarısına yani 40 bine düşmüştür. Bu azalma hızı son 20 günde yavaşlayarak 30 bin civarına, günlük olgu sayısı ise son 5 günde binin altında kalarak istikrarlı bir şekilde düşmeye devam etmektedir. Son haftadaki istikrarlı düşüşün nedeni bayram süresince 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve bu yasağa vatandaşımızın gösterdiği yüksek uyumdur” diyor.

KISITLILIKLAR TEKRAR GÜNDEME GELEBİLİR

Ertek’e göre 70 günü aşkın süredir toplumun çeşitli kesimlerinde uygulanan kısıtlılıklar doğal olarak motivasyon kaybına, sosyal ve ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Uzun süreli ve sonu belli olmayan kısıtlamalar, toplumda umut kaybına ve toparlanmada güçlüklere yol açıyor. Kısıtlılıkların pandemi sürecini bizden daha sıkıntılı yaşayan ve halen kontrol altına alamayan birçok ülkede de önemli ölçüde kaldırıldığına dikkat çekiliyor. Sürecin dinamik bir şekilde takibi ve ortaya çıkabilecek riskli durumlar karşısında bu kısıtlılıkların tekrar gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu durumun vatandaşların tedbirlere uyumu ile ilgili olduğu belirtiliyor.

EN RİSKLİ YERLER TOPLU TAŞIM ARAÇLARI

“1 Haziran 2020 itibarıyla sosyal kısıtlamalar ülkemizde de büyük ölçüde kaldırılmıştır” diyen Prof. Dr Mustafa Ertek, “ Kısıtlılıkların kaldırılması, iki aydan uzun süredir pandemi nedeniyle yorgun düşmüş toplumun tedbirlerle ilgili en küçük dalgınlığıyla bulaştırıcılığı yüksek olan bu hastalığın sayı ve tahribatını artıracaktır. Bulaşta en riskli alanlar uyumda fiziksel imkansızlığın en yüksek olduğu toplu taşım araçlarıdır. Bunu birlikte geçirilen sürelerin en fazla olduğu kafe ve restoranlar takip etmektedir. Yaz dönemi nedeniyle insanların toplu bulunacağı düğün ve nişan ile cenaze törenleri ve toplu ibadet mekanları da bulaş için riskli alanlardır. Mevsimlik tarım işçileri ve inşaat sektöründe çalışan çok sayıda işçinin paylaştığı karavanlar ile prefabrik barınma yerleri de bulaş açısından risklidir” diyor.

8-12 HAZİRAN YAZ MEVSİMİNİN NASIL GEÇİRECEĞİMİZİ GÖSTERECEK

Sağlık Bakanlığı hemen her alanda riskleri minimize edecek davranış biçimleri ve tedbirler paketi yayınlamış olsa da bu önerilerin özellikle erişkin yaş grubunda davranış biçimine yansımasının zor olduğunu söyleyen Ertek’e göre kısıtlılıkların kaldırılmasından sonra birçok alanda kontrolsüz davranışların sonuçları ölçülebiliyor. Bu kontrolsüzlüğün ölçüsü ise 8-12 Haziran arasında görülecek ve ortaya çıkan rakamlar yaz dönemini nasıl geçireceğimizin anahtarı olacak.