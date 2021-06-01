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Pandemi harcamalarının 2 milyar lirası sigortadan

Türkiye Sigorta Birliği tarafından düzenlenen “Sigorta Haftası” açılış paneli ile başladı. TSB Başkanı Atilla Benli, SEDDK Başkanı Türker Gürsoy ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yer aldığı panelde sigortanın Türkiye ekonomisine katkıları değerlendirildi. Sigorta Haftası 31 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında sigortacılığı ilgilendiren önemli konulardaki panellerle devam edecek. TSB Başkanı Benli, "Pandeminin başlangıcından bu yana; direkt pandemiye ilişkin olarak hayat sigortalarında 750 milyon TL, sağlık sigortalarında ise 228 milyon TL; Elâzığ ve İzmir deprem felaketlerinde ise 717 milyon TL tazminat üstlendik. Bu rakamlara, pandemi kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız diğer imkanları da kattığımızda halkımıza yaklaşık 2 Milyar TL gibi önemli ölçekte bir destek sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Pandemi harcamalarının 2 milyar lirası sigortadan
HABERTURK.COM

Türkiye’de sigortacılığın çatı kuruluşu Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) bu yıl 10. kez düzenlediği, sigorta sektörünün en önemli buluşmalarından Sigorta Haftası “2021’de Sigortanın Türkiye Ekonomisine Katkısı, Beklentiler, Fırsatlar” paneli ile başladı. Hafta boyu gerçekleşecek panellerde sigorta sektörünün ekonomiye katkısı, COVID-19 sürecinde sektörün ortaya koyduğu performans, gelecek trendleri, sağlık, trafik, alacak sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) gibi birçok önemli konu uzmanlar tarafından ele alınacak. Haftanın ve günün açılış panelinde değerlendirmelerde bulunan TSB Başkanı Atilla Benli şunları söyledi: “Sigorta Haftası’nın tüm paydaşlarımız ve vatandaşlar nezdinde kutlu olmasını diliyorum. Bu önemli haftaya kıymet gösteren Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanımız Sayın Türker Gürsoy’a ve 16 bini aşkın acentemizin ve sigorta eksperlerimizin çatı kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum. Sigorta Haftası’nın 10. yılını kutluyoruz, diğer yandan da SEDDK’nin göreve başlamasının da birinci yıl dönümü. Sigortacılığı ilgilendiren konularda atılan tüm adımları dikkatle takip ediyor, sektörün ve sigortalıların yararına olacak her türlü gelişmenin de öncüsü ve takipçisi olmak için uğraş veriyoruz.”

KARAGÜN DOSTU OLDUK

Son 1,5 yıldır COVID-19 başta olmak üzere yaşanan doğal afetlerin olumsuz etkileriyle ülke çapında mücadele verildiğini belirten Benli, “Sigorta sektörü olarak ‘kara gün dostu’ olduk. Zor günlerde ülkemizin ve milletimizin yanında durduk, elimizi taşın altına sokmaktan çekinmedik” dedi. Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Pandeminin başlangıcından bu yana; direkt pandemiye ilişkin olarak hayat sigortalarında 750 milyon TL, sağlık sigortalarında ise 228 milyon TL; Elâzığ ve İzmir deprem felaketlerinde ise 717 Milyon TL tazminat üstlendik. Bu rakamlara, pandemi kapsamında sigortalılarımıza sağladığımız diğer imkanları da kattığımızda halkımıza yaklaşık 2 Milyar TL gibi önemli ölçekte bir destek sağlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. 2020 yılında sektörümüz prim üretimini yüzde 19,2 artırarak 82,6 Milyar TL prim büyüklüğüne ulaşmıştır. 2021 yılına da iyi başladık; ilk dört aylık prim üretiminde yaklaşık 33 milyar TL gibi bir üretim rakamı yakaladık; yıl sonunda bu rakamın 100 milyar TL’yi aşmasını bekliyoruz. Son dönemde hızla hayata geçmeye başlayan sektörümüzü yakından ilgilendiren uygulamaların hayata geçirilmesiyle birlikte 2020 yılında sağlanan ivmenin artarak devam edeceğine ve önümüzdeki 10 yılın Türkiye sigortacılığının ve emeklilik sektörünün önemli büyüme kat edeceği bir dönem olacağına inanıyorum.”

SİGORTA OLMAZSA ÜRETİM OLMAZ

Sigorta Buluşmaları’nın ilk panelinin bir diğer önemli konuğu olan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da sigorta acenteleri ve eksperlerinin, pandemi ve afet koşullarına rağmen, iş yapma biçimlerindeki dönüşüme hızla uyum sağlayarak çok iyi bir sınav verdiklerini belirtti. Hisarcıklıoğlu, sahada çalışan acente ve eksperler sayesinde hiçbir aksaklık yaşanmadan sigortalılara kesintisiz hizmet verilmesinin sigortacılık sektörünün devamlılığı açısından önemli olduğuna değindi. Sigorta eksperleri ve acentelere yönelik sürekli mesleki gelişim sağlayan eğitimlerine online olarak devam ettiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sahada sigorta sektörünün gelişimi, sigorta bilincinin yaygınlaştırılması ve hizmetlerin vatandaşlara ulaştırılmasında acente ve eksperlerin öneminin büyük olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle sanayicilerimiz için de sigorta çözümleri önemlidir. Sigorta olmazsa üretim olmaz, sigorta olmazsa ihracat olmaz, yabancı yatırım olmaz. Bu anlamda daha fazla sanayi kuruluşunun sigortalanması açısından gerekli girişimlerde bulunuyor ve paydaşlarımızla istişareler yapıyoruz. Bu konuda da yol kat edeceğimize inanıyoruz. Sigorta sektörünü iş ortağımız olarak gördüğümüzü ve ülkemizin sigorta sektörüne inancımızın tam olduğunu söylemek istiyorum.” diye konuştu.

SİGORTA HAFTASI PANELLERLE DEVAM EDİYOR

Sigorta Haftası’nda günün ikinci paneli “COVID-19 ve Sonrası Sigortacılıkta Global Trendler ve Türkiye Perspektifi” başlığıyla gerçekleşti. TSB YK Başkan Yardımcısı ve Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, Bupa Acıbadem Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’nun yer aldığı panelde COVID-19’un kişisel sağlık konusundaki farkındalığı artırdığına vurgu yapıldı. Sağlık sigortalarının COVID-19 gibi salgın dönemlerinde önemli bir tedbir unsuru olduğuna dikkat çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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