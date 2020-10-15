Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye’deki kamu, işçi ile işveren temsilcilerini bir araya getiren ve pandemi sonrası “İşimizin Yarını” ana temasıyla düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda bir ilke imza atılıyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından organize edilen Ortak Paylaşım Forumu 2020’de, Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality - AR) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality - VR) teknolojilerini bir adım öteye taşıyan Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality - XR) teknolojisi kullanılıyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT),AR, VR teknolojilerinin bir arada kullanıldığı XR gerçekleştirilen program, forum için özel olarak tasarlanan stüdyodan yayınlanıyor.

Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality - XR) kavramı aslında Artırılmış Gerçeklik (AR),Sanal Gerçeklik (VR) ve Karma Gerçeklik (Mixed Reality) teknolojilerinin hepsini kapsıyor.

360 DERECE GERÇEKLİK, DERİNLİK...

Genişletilmiş teknoloji sayesinde konuşmacılar, ‘yeşil bir perde’nin önünde bir fonda değil, 3D olarak 360 derece tasarlanmış bir stüdyo evreninin içine dahil ediliyor. Konuklar, sonsuz ‘green box’ ve koordinat teknoloji sayesinde stüdyo içinde hareket ederken, ekran başındaki izleyici için gerçeklik ve derinlik algısı kaybolmuyor.

XR teknolojisi, kullanılan donanımlar yardımı ile kullanıcıların bilgisayar kaynaklı verileri istedikleri anda ve istedikleri yerde gözlerinin önünde görebilmelerine olanak sağlıyor. Bu veriler gerçek mekânlar ve objeler üzerinde görüntülenebilirken, aynı zamanda kullanıcının tamamen sanal ortamlar içerisinde VR modunda da deneyimlenebiliyor.

Sanal ve gerçek dünya deneyimlerinden oluşan bir evren olarak nitelendirilen XR’ın, özellikle pandemi sonrası oyundan, konferanslara, interaktif toplantılardan, TV ve dijital video yayıncılığına pek çok alanda kendine yer açması bekleniyor.

BAKAN DİJİTAL MEYDANDA

Etkinlik için özel olarak kurgulanan dijital “Birlikte Mümkün Meydanı”nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yer alıyor.

Pandemi sonrası gerçekleştirilen, fiziksel ve online katılımı bir arada sunan hibrit etkinlik modellerine yeni vizyon katması beklenen XR teknoloji ile etkinlikler için dijital bir evren yaratılıyor. Bu evrende, 3 boyutlu grafik ve görselleştirmelerden, stüdyo içinde hareket eden konuşmacıları bulundukları konuma ve açıya göre anlık olarak izleyen kamera sistemlerine kadar zengin dijitalleştirme seçenekleri kullanılıyor. XR teknolojisi ile yayınlanacak olan etkinliğe, canli.ortakpaylasimforumu.org adresi üzerinden de erişilebiliyor.

2 GÜN SÜRECEK

TİSK’in 15-16 Ekim tarihlerinde ‘Birlikte Mümkün Türkiye’ sloganı ve ‘İşimizin Yarını’ ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu’nda sanayi odaklı işgücü dönüşümü, işimizin yarınında kadının geleceği ve yeni nesil sendikacılıkta dijital dönüşüm gibi konular ele alınacak.

Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un yanısıra Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharran Burrow, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, BusinessEurope Genel Direktörü Marcus Beyrer, Dünya Ekonomik Forumu İcra Kurulu Üyesi Murat Sönmez ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Direktör Yardımcısı Biljana Radonjic de katılıyor. Forumda koronavirüs salgınının küresel etkileri, uluslararası işbirliği ve gelecek dönemde atılması gereken adımlar ele alınıyor.