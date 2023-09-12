Paniğe yol açan dikkatsizlik! Akaryakıt tabancasını söktü Konya'da bir akaryakıt istasyonunda paniğe neden olan anlar yaşandı. Olayda bir kişi otomobiline yakıt aldıktan sonra akaryakıt tabancasının takılı olduğunu unuttu. Aracını hareket ettiren sürücü tabancayı yerinden söktü. Şans eseri bir facia yaşanmadı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:39 facebook

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