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        Haberler Gündem 3. Sayfa Panoya çarpan motosikletliden acı haber

        Beykoz'da elektrik panosuna çarpan motosikletli hayatını kaybetti

        İstanbul Beykoz'da feci bir kaza meydana geldi. İlçede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet elektrik panosuna çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Oğuzhan Emeç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:15
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        Panoya çarpan motosikletliden acı haber
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        Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İstanbul Teknik Üniversitesi son sınıf öğrenicisi Oğuzhan Emeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'da yer alan habere göre kaza, saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Oğuzhan Emeç'in kullandığı 34 FOH 503 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı.

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        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

        İTÜ'DE SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

        Kazada ağır yaralanan İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Oğuzhan Emeç ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencimiz Oğuzhan Emeç trafik kazası sonucu vefat etmiştir. İTÜ Ailesi olarak öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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