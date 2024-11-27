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        Haberler Bilgi Magazin Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

        Türkiye'nin öne çıkan organizasyonlarından biri olan Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, bu yıl 50. kez izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 1972'den bu yana müzik ve televizyon dünyasının en iyilerini ödüllendiren organizasyon, Aralık ayında İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşecek. En iyi oyuncudan en iyi şarkıcıya, en iyi yönetmenden en iyi diziye kadar birçok kategoride ödüller sahiplerini bulacak. İşte Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 18:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 18:46
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        Müzik ve televizyon dünyasının yıldızlarını bir araya getiren Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 50. yılına özel bir organizasyonla geri sayımı başlattı. Türkiye’de 1972’den bu yana düzenlenen Altın Kelebek, bu yıl da en iyi performansları ödüllendirecek. Tören, İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek. İşte ayrıntılar...

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        PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ 2024 NE ZAMAN VERİLECEK?

        50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kazananları, yüzde 70 halk, yüzde 30 jüri oylarıyla belirlendi ve yılın en görkemli gecesi için geri sayım başladı. Türkiye’nin en prestijli ödül töreni, 8 Aralık Pazar akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek. Kendi alanlarında en başarılı isim ve yapımların ödüllendirileceği gece, Türkiye’nin yıldızlarını bir araya getirecek. Törenin sunuculuğunu ise Cem Davran ile Çağla Şıkel yapacak.

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        PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA?

        Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, Kanal D ve teve2'den canlı olarak yayınlanacak.

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        KAZANANLAR BELLİ OLUYOR

        Yarım asırlık maratonda jüri seçimini yaptı. Bu yıl 50’ncisi düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri için halk oylamasının ardından jüri üyeleri bir araya gelerek kazananları belirledi.

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        JÜRİDE KİMLER VAR?

        Geçtiğimiz pazar günü The Ritz-Carlton, Istanbul’da bir araya gelen jüri üyeleri her kategoride hassas bir değerlendirme yaptı. Jüride sanat dünyasından Ediz Hun, Şerif Sezer, Suna Keskin, Ferhat Göçer, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Salih Bademci, Sema Ergenekon, Demet Sağıroğlu, Ebru Özkan, Nazlı Heptürk, Ozan Doğulu, Sinan Akçıl, Damla Sönmez ve Büşra Pekin’in yanı sıra Hürriyet ekibinden Selim Akçin, Savaş Özbey, Ömür Gedik, Orkun Ün ve Hakan Gence yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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