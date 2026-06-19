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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu PAOK'ta Razvan Lucescu dönemi sona erdi

        PAOK'ta Razvan Lucescu dönemi sona erdi

        Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK'ta teknik direktör Razvan Lucescu dönemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 16:43 Güncelleme:
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        PAOK'ta Lucescu dönemi sona erdi

        Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki çalıştırıcıya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.

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