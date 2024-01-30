Papa'dan Loren'e Ayasofya
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kadim yapı, geçmişten günümüze; aralarında Papa, kraliçe ve film yıldızlarının da olduğu birçok ünlü tarafından da ziyaret edildi. Onların kimler olduğunu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1900'ün başlarındaki fotoğrafları eşliğinde sizler için derledik
İtalyan film yıldızı Sophia Loren (25 Nis 1974)
Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Zhu Rongjin, eşi Lao An (17 Nisan 2002)
Hollanda Kraliçesi Beatrix, Veliaht Prensi Willem Alexander ve eşi Prenses Maxim (1 Mart 2007)
Almanya Başbakanı Angela Merkel (30 Mart 2010)
Norveç Kralı 5. Harald ile Kraliçe Sonja (7 Kasım 2013)
Papa Franciscus (29 Kasım 2014)
Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlos Caetano Bledorn Verri (13 Kas 2014)
FIBA EuroBasket 2022 Maskotu (19 Ağu 2022)