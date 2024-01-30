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        Haberler Magazin Papa'dan Loren'e Ayasofya

        Papa'dan Loren'e Ayasofya

        Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kadim yapı, geçmişten günümüze; aralarında Papa, kraliçe ve film yıldızlarının da olduğu birçok ünlü tarafından da ziyaret edildi. Onların kimler olduğunu, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 1900'ün başlarındaki fotoğrafları eşliğinde sizler için derledik

        nyildirim@haberturk.com
        Giriş: 30.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 30.01.2024 - 22:38
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        İtalyan film yıldızı Sophia Loren (25 Nis 1974)

        2

        Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Zhu Rongjin, eşi Lao An (17 Nisan 2002)

        3

        Hollanda Kraliçesi Beatrix, Veliaht Prensi Willem Alexander ve eşi Prenses Maxim (1 Mart 2007)

        4

        Almanya Başbakanı Angela Merkel (30 Mart 2010)

        5

        Norveç Kralı 5. Harald ile Kraliçe Sonja (7 Kasım 2013)

        6

        Papa Franciscus (29 Kasım 2014)

        7

        Brezilya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Carlos Caetano Bledorn Verri (13 Kas 2014)

        8

        FIBA EuroBasket 2022 Maskotu (19 Ağu 2022)

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        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking Haberi Görüntüle
        #ayasofya
        #istanbul
        #ünlüler
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