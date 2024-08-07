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        Haberler Dünya Papa, Orta Doğu'da ateşkes çağrısını yineledi | Dış Haberler

        Papa, Orta Doğu'da ateşkes çağrısını yineledi

        Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Orta Doğu'da tırmanana gerilim karşısında ateşkes çağrısını yineledi, Gazze'deki insani durumun "vahim ve sürdürülemez" olduğunu dile getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 13:48 Güncelleme: 07.08.2024 - 13:48
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        Papa'dan Orta Doğu'da ateşkes çağrısı
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        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'deki insani durumun "vahim" olduğunu belirterek, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar karşısında ateşkes çağrısını yineledi.

        İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Vatikan'da çarşamba günleri halka açık genel kabul oturumu yapan Papa, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'daki durumu endişeyle takip ettiğini kaydetti.

        Durumun "vahim ve sürdürülemez" olduğu Gazze'de ve çatışmaların yaşandığı tüm bölgelerde ateşkes sağlanması çağrısını yineleyen Papa, Orta Doğu'da süren çatışmaların sona ermesi için dua ettiğini belirtti.

        Papa, 4 Ağustos'ta, Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı'nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmasında da Orta Doğu'daki "kanlı çatışmaların daha da yayılmaması" çağrısında bulunmuştu.

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        #papa francis
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