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        Haberler Dünya Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

        Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem

        Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası can veya mal kaybı bildirilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 02:22 Güncelleme: 15.04.2024 - 02:22
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        Papua Yeni Gine'de 6,5 büyüklüğünde deprem
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        Papua Yeni Gine'nin Yeni Britanya Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Yeni Britanya Adası'ndaki Kimbe kentinin yaklaşık 110 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 49 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

        Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor. Ülkede 23 Mart'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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