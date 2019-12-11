Pasifik Okyanusu'nda sıradışı referandum

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Güney Pasifik'te yer alan Bougainville Adası'nda bağımsızlık için düzenlenen referandumda halk tercihini, Papua Yeni Gine'den ayrılık yönünde kullandı.

Yaklaşık 181 bin seçmenin oy kullandığı referandumda bağımsızlığa destek verenlerin oranı yüzde 98 olarak açıklandı.

Bağlayıcılığı bulunmayan referandumun ardından bağımsızlık konusunun, Bougainville ve Papua Yeni Gine liderleri arasında müzakere edilmesi gerekiyor.

Referandum, Papua Yeni Gine'nin doğusundaki bir grup adada çıkan ve yaklaşık 15 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşı sona erdiren 2001 tarihli barış anlaşmasının en önemli maddeleri arasında yer alıyordu.

1980'lerin sonunda Bougainville'de başlayan şiddet olaylarının nedeni Panguna'da kurulan bakır madeni olarak görülüyordu. Ada halkı madenin kendilerine maddi bir getirisi olmadığı gibi çevre kirliliğine yol açtığını savunuyordu.

Çatışmaların yaşandığı dönemden bu yana kapalı olan madenin, bağımsızlığını kazanması durumunda yeniden faaliyete geçirilebileceği düşünülüyor.